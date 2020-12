Obituário - 3 de dezembro de 2020

Ademir Medici



(*) Lagos, Algarve, Portugal, 18-3-1929

(+) Santo André, 1-12-2020

Francisco José Varela Leal residia no Brasil desde 1956. Atuou em várias firmas comerciais. Alcançou gerências gerais. Sua grande paixão profissional, no entanto, era o rádio.

Atuou no rádio português, na região do Porto. Obteve registro na Associação Luso-Brasileira de Imprensa. E veio para o Brasil.

Em 1966 ingressou na Rádio Emissora ABC, de Santo André. E pelos 54 anos seguintes, até domingo último, produziu e apresentou, na emissora, o programa “Portugal Trilha Nova – Rádio Show”, ao lado da mulher, a cantora Mimi.

Costumava dizer: o único programa do mundo com tal assiduidade, e na mesma emissora, com o mesmo apresentador. Um programa dirigido à colônia portuguesa, mas ouvido por tanta gente mais.

Do Brasil, e do Grande ABC, continuou a colaborar com emissoras portuguesas, as Rádios Ideal e Cidade do Porto. No Brasil, teve programas na Atlântica de Santos, Record de São Paulo, Anchieta de Praia Grande e Itanhaém, Clube de Santo André, Colméia de Campo Mourão (Paraná), Novo Mundo (São Paulo) e Hora Certa de Guarulhos.

Varela Leal colaborou com os jornais “Mundo Português”, “Voz de Portugal” e “Mundo Lusíada”. Verdadeiramente, um embaixador da cultura portuguesa no Brasil e para o mundo.

Em agradecimento, recebeu inúmeras comendas. Fundou as Casas de Portugal do Grande ABC e de Praia Grande, e o Elos Clube do Grande ABC, dirigindo-os, assessorando-os, divulgando-os. No Grande ABC foi agraciado em vida com homenagens na maioria das prefeituras e Câmaras Municipais.

Varela Leal deixou áudios gravados, um dos quais para o livro “Programa de Rádio”, lançado pela coluna Memória em dezembro de 2000.

Agora, a partida. Varela Leal faleceu em casa, na Vila Humaitá, em Santo André, aos 91 anos. Foi sepultado quarta-feira (dia 2), às 11h, no Cemitério São José, em Ribeirão Pires.



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 30 de novembro

Valter Berti, 77. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, terça-feira, dia 1º de dezembro

Donorá Moreira Felix, 96. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Matricardi Aguiar, 92. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Júlia Victoria Dalla Roza, 83. Natural de Cabrália Paulista (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aurora Rodrigues de Souza, 82. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Eufrásio Gonçalves da Silva, 82. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José de Oliveira, 82. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Volpi, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lázaro Pereira dos Santos, 78. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Florival Guedes, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Regina Vieira, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evaldo da Costa, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Rosa Teixeira, 62. Natural de Ibipitanga (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Luiz Bellisoni, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Metalúrgico. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marineide Santos de Oliveira, 45. Natural de Divisópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Bela vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério do Baeta.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 29 de novembro

Alzira Vieira Pereira, 89. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Argemiro Moreira Dias, 63. Natural de Diadema. Residia em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Jardim da Colina.



São Bernardo, segunda-feira, 30 de novembro

José de Assumpção, 89. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

João Barbo, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Maria Montalvão de Carvalho, 82. Natural de Itabaianinha (Sergipe). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Elia Vidotto dos Santos, 75. Natural de Sombrio (Santa Catarina). Residia no Novo Parque, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Adão Jacinto, 73. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Emanoel de Brito Mattar, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Sadi de Lima Santos, 66. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

José Soares Costa, 64. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério Sítio da Segunda, no Piauí.

Elias Fernandes dos Santos, 64. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Valer Bernardino de Sena, 61. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, 1º de dezembro

Luís Vale de Melo, 50. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Helena Bette Garozi, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Pensionista. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 30 de novembro

Benedita Servaroli Soares, 90. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Geraldo Fonseca, 79. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Gerson José de Souza, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Maria do Socorro de Oliveira Nogueira, 54. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 30. Vale da Paz.



Diadema, terça-feira, dia 1º de dezembro

José João de Souza, 65. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Laura de Lima, 61. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal.

Francisco Pedro da Silva, 59. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Autônomo. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 29 de novembro

Antonio Bezerra da Silva, 68. Natural de Custódia (Pernambuco). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Neusa Rodrigues, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Romerio de Medeiros Silva, 32. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Wellington Gomes de Freitas, 27. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 30 de novembro

Maria Apparecida Pedro, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Ademir Silva Santos, 25. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 1º de dezembro

Manuel Medeiros de Sousa, 83. Natural de Ipueiras (Ceará). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Pedreiro. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Aurélio da Silva Figueiro, 67. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Manoel José do Nascimento, 66. Natural de Gameleira (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos Cremoni, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Marcos Roberto Leonardo, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Motorista. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 28 de novembro

Mirella Bartoli Quagliattini, 96. Natural da Itália. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Memorial Planalto.



Ribeirão Pires, domingo, dia 29 de novembro

Armerina Pinto Feriotti, 82. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, 30 de novembro

Maria Senhorinha de Carvalho, 89. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 30. Sepultada em sua terra natal.

Washington Miguel da Silva, 39. Natural de Mauá. Residia na Estância das Rosas, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, terça-feira, 1º de dezembro

Gustavo Marcelino Ferreira, 80. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.

Elenice Dias da Silva, 76. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim São Francisco, bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.