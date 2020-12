Oscar 2021 terá cerimônia presencial

02/12/2020 | 15:10



Ao que tudo indica o Oscar 2021 vai continuar igual aos outros anos: presencial. Segundo a Variety, a cerimônias mais famosa do cinema não será virtual, sendo que um representante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas afirmou que o Oscar presencial irá acontecer no próximo ano, ainda segundo a revista.

A data foi a única alteração da premiação até agora, que postergou em dois meses o evento, já que ele geralmente acontece entre fevereiro e março e em 2021 vai rolar no dia 25 de abril por conta da pandemia do novo coronavírus.

Mesmo com o anúncio, não se sabe ao certo quais medidas de segurança ser]ao adotadas pelos organizadores para preencher os três mil e 400 assentos do Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde rola a cerimônia. Também não se sabe, ainda, quantos dos indicados vão aparecer na cerimônia presencial, aliás, mais do que isso, não se sabe se eles estariam confortáveis em comparecer à cerimônia.

Lembrando que premiações como o Emmy Awards, Prêmio Multishow e MTV MIAW aconteceram de forma híbrida neste ano, sendo que parte da cerimônia foi presencial e alguns dos indicados receberam os prêmios de casa, por videoconferência.

