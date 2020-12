Após traição exposta, Ivy Moraes e Rogério Fernandes cancelam casamento

02/12/2020 | 15:10



Ivy Moraes tomou um verdadeiro susto nos últimos dias após ter descoberto que seu noivo, Rogério Fernandes, estava mantendo um affair desde outubro de 2020.

Segundo a colunista Fábio Oliveira, vários prints e áudios revelaram a paquera que até então o atual da ex-BBB mantinha com outra mulher que acabou até chegando nas mãos da própria Ivy.

E a história toda chegou com um capítulo novo nesta quarta-feira, dia 2. Tudo porque a assessoria de imprensa da ex-sister enviou um comunicado dizendo que o casal resolveu em um comum acordo que o casamento que aconteceria no dia 10 de dezembro, em Cancun, no México está sendo cancelado porque os dois estão sofrendo danos psicológicos com os ataques e julgamentos da web. Confira o comunicado na íntegra:

Após muita conversa entre o casal Ivy Moraes e Rogério Fernandes, os dois resolveram em comum acordo que o casamento que aconteceria no próximo dia 10 na cidade de Cancun, no México está CANCELADO. Ivy e Rogério decidiram não prosseguir com o casamento após forte abalo psicológico e moral. O 'juri da internet', julgou, sentenciou e tomou partido em vários pontos que não são verídicos. É importante deixar claro que o áudio vazado de Rogério em uma conversa íntima com outra pessoa, ocorreu no mês de ABRIL, momento em que o mesmo encontrava-se SOLTEIRO. Sendo assim, Ivy e Rogério estão neste momento reclusos, buscando apoio e auxílio profissional para reestabelecer a saúde mental, se apegando a família e pessoas mais próximas para colocarem a mente e o coração nos eixos.

Eita! Será que depois de colocarem de vez os pingos nos is, eles vão conseguir retomar a relação?