Jake Oliveira convida Mariano para participar do Power Couple Brasil depois de A Fazenda 12, mas ele dispensa: - Já deu minha cota

02/12/2020 | 15:10



A 12ª edição de A Fazenda nem acabou, mas alguns dos confinados já estão pensando em participar de outros realities - inclusive com a companhia dos affairs que conquistaram na sede! Na última terça-feira, dia 1°, Jakelyne Oliveira estava tomando um banho de ofurô com Mariano e decidiu aproveitar para jogar a ideia para o companheiro, que logo pulou fora da proposta!

Enquanto conversavam, Jake perguntou para o peão o que ele achava da ideia de participarem juntos do Power Couple Brasil, outro reality show da Record:

- A gente pode ir para o Power Couple, de casal.

Mariano, no entanto, logo dispensou o convite:

- Agradecido.

- Mas o Power Couple é mais solto, tentou convencer Jake.

O peão, no entanto, não pareceu disposto a ceder:

- Mesmo assim, já deu minha cota.

A peoa, então, brincou com a declaração de Mariano e entregou que gostaria de participar de um reality que fosse mais focado nas provas do que no confinamento:

- Um por vida tá bom, né? Participaria do [reality] da Sabrina [Sato], que é um programa de provas. Prova atrás de prova. Eu participaria, eu gosto.

Já Mariano parece não gostar de programas nesse estilo:

- Eu sou zero competitivo, não participaria.

Jake, então, reforçou o gosto pelas provas:

- Eu acho que eu participaria. Eu acho não, certeza! Participaria de um mais focado em provas do que em confinamento. Tipo, foi uma competição, mas estava livre.

E aí, será que veremos a peoa em mais alguns realities?