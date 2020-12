Alexa chega às linhas BMWi e Mini; veja como usar

Da Redação

Do Garagem360



02/12/2020 | 14:18



O BMW Group Brasil anunciou a introdução da Alexa, serviço de voz baseado na nuvem da Amazon, nos veículos BMWi e MINI. O assistente oferece experiências interativas por comandos de voz, incluindo acesso a mais de mil skills (que funcionam como aplicativos), com informações, jogos, podcasts, entre outros.

As skills estão à disposição dos usuários na condução em viagens e no dia a dia. Algumas das possibilidades de uso são acesso a notícias, a confecção de uma lista de compras, a capacidade de responder perguntas e agendar compromissos no calendário.

Os clientes também podem, por exemplo, perguntar “quando é o próximo feriado?”, ou “qual é a cotação do dólar?”, acessar listas de reprodução favoritas ou mesmo pedir a previsão do tempo para dado momento. Também é possível acionar dispositivos de casa inteligente à distância, como pedir para acender luzes de casa antes do cliente chegar, ou ligar o ar-condicionado, entre outros produtos que podem ser conectados à Alexa.

Baseado em nuvem, o serviço permitirá que clientes a bordo de veículos BMWi e MINI acessem este serviço por voz, obtendo assim um ganho em praticidade e comodidade nos deslocamentos de forma rápida, fácil e segura.

Como usar

Alexa estará disponível para todos os veículos BMW i3 e BMW i8 produzidos a partir de novembro de 2018, e para os automóveis da marca MINI, também produzidos a partir da mesma data e com o opcional 6NT (MINI Connected XL). A integração acontecerá por meio de uma atualização remota de software gratuita, disponível a partir de hoje (2).

Para utilizar a Alexa a bordo de um BMWi ou MINI – produzidos a partir de 2018 – o cliente precisa possuir uma conta no aplicativo BMW Connected ou MINI Connected, somente disponíveis para dispositivos com iOS, e também uma conta na Amazon.com.br.