Tiago Ramos nega volta com mãe de Neymar Jr., diz que ela sempre o ajudou e é acusado de ser garoto de programa

02/12/2020 | 14:11



Apesar de terem viajado para locais aparentemente tropicais, Tiago Ramos e Nadine Gonçalves não estavam juntos - e muito menos retomaram o namoro. Pelo menos, foi isso que o modelo afirmou ao responder algumas críticas feitas em seu perfil oficial do Instagram. Em uma de suas fotos mais recentes, Tiago desabafou sobre a sua depressão e recebeu diversos inúmeros comentários ofensivos, que supostamente foram apagados por ele posteriormente.

Mudar e sair da zona de conforto te ajuda a superar seus problemas. Eu só busco uma melhoria, uma ajuda psicologicamente minha mesmo. Eu sofri e fui atacado, mas não irei julgar. O interesse que muitos falam sempre foi de ser uma pessoa melhor. Eu só vivi, eu não pedi para ser quem sou, mas se sou, respeitem, ninguém merece ser desmerecido e humilhado. O mundo dá voltas, me aguarde na próxima, afirmou o streamer.

A mãe do @neymar virou psicóloga agora, @tiagoramoss? Fez tudo isso para ela voltar... Parabéns, conseguiu, escreveu um internauta.

Ela foi um ser humano, me ajudou. Só tenho a agradecer por tudo que fez de bom para mim. Seguimos caminhos diferentes. Um dia você saberá o que é esse problema, cuidado, respondeu o modelo.

Michê de gente rica. Só assim mesmo para ser feliz, às custas dos outros, apontou outro.

Eu não sou GP e nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros não, pô. Você não tem ideia do quanto faz mal ler um comentário como esse. Eu sei que você precisa de ajuda, mas você precisa ser internado com esse pensamento. Me deixa em paz, eu não posso mudar meu rosto nem meu corpo, só minha mente, rebateu Tiago.

Complicado, né?