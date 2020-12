Marília Mendonça detalha crise de ansiedade que teve recentemente por causa da pandemia

02/12/2020 | 14:10



Por meio do Twitter, Marília Mendonça fez uma sequência de postagens para falar sobre uma crise de ansiedade que havia tido recentemente:

Anteontem me deu uma crise de ansiedade danada. Fiquei andando de um lado pro outro da casa. Não consegui me concentrar em nada que me propus a fazer. Tentei o curso de inglês, o de espanhol, o de culinária (que inclusive, virou fuga nesses tempos), o de italiano... tentei de tudo. Tentei ouvir música, tentei ouvir lançamento, tentei ouvir coisa antiga, tentei pegar o violão. Liguei a TV, tentei assistir minha série favorita, tentei assistir meu canal de culinária. Nada me tirava da cabeça que eu estava estagnada, estática no mesmo lugar e não tenho pra onde ir.

Em seguida, ela continua:

Assim como meus colegas da música tem se sentido, por várias vezes e cada vez mais, nesse período sinistro. No começo, parecia um descanso, uma fuga, um jeito de dar uma respirada, passageiro... poxa... até que precisávamos desse tempo pro nosso processo criativo. Depois, o tempo foi ficando longo, vi muita gente crescer, vi colegas mudarem o mercado, como o Gusttavo Lima, com a primeira live naquele formato, que movimentou o mercado da música mundial... isso me deu muito orgulho! Respirei fundo e encontrei forças pra seguir o caminho...

E disse:

Depois, como tudo que deixa de ser novidade, as lives caíram a audiência, não serviam mais para entretenimento, as pessoas já não tinham mais tanto receio, quem tinha parado de trabalhar, voltou... e não precisavam mais da transmissão ao vivo pra se divertirem ou aliviarem a tensão do medo do novo. De novo, me vi sentada olhando pro nada. Tão grata por ter visto o primeiro ano do meu filho, grata por esse vírus não ter atingido a minha família, grata por não ter faltado o alimento, a saúde, a vida... e me sentindo ingrata por não sentir felicidade plena longe de umas das coisas que mais amo. Me vi paralisada na vida, de mãos atadas, julguei meu processo criativo, me perguntei o que fiz esse ano, me senti abandonada, esquecida, como se tudo que tivesse feito fosse substituível. Aonde tá a Marília Mendonça? O que ela criou? Qual o próximo passo? As pessoas ainda se lembram?

Por fim, concluiu:

Ontem me deparei com a notícia de ser a mais ouvida nas maiores plataformas, de ter um clipe como o mais visto do YouTube e nem sabia o que dizer. Eu me calei pra entender que quando é feito com amor, não é substituível e que isso é perceptível ao público. Dsse pra mim mesma com muito carinho: não tá sendo fácil pra ninguém, pequena. Você não tá atrasada. O mundo atrasou. Respira. Quando tudo voltar, as pessoas que te amam vão estar lá, o seu lugar continua lá. Agradeça e viva. Por isso, MUITO OBRIGADA POR TUDO!

Ela ainda agradeceu:

A todos que me agradecem por ajudar em momentos difíceis com minhas músicas, hoje eu agradeço por continuarem me ouvindo, mesmo num ano tão difícil. Cada minuto ouvido contribui pra que um sonho continue respirando!

Fofa, né?