Modelo da Vogue mata o marido com facada no coração após ser agredida

02/12/2020 | 14:10



Uma modelo que já fez trabalhos para a Vogue russa e outras revistas de moda em países como Itália, China e Japão está sendo acusada de assassinato na Rússia. De acordo com o The Sun, Lilia Sudakova, de 26 anos de idade, deu uma facada no coração do marido depois de ser agredida por ele após uma discussão por ciúmes.

A modelo teria confessado o crime e pode pegar até 15 anos de prisão se for condenada. De acordo com o depoimento obtido pelo veículo, Lilia teria confirmado que esfaqueou o marido, Sergey Popov, durante uma discussão provocada por ciúmes depois que ele flertou com outra mulher. Ela também afirma que chamou a ambulância logo após o acontecido, mas mesmo sendo socorrido às pressas o homem não resistiu e morreu no hospital.

Sudakova foi acusada de homicídio culposo e detida sob custódia de pré-julgamento por dois meses. Sua mãe, no entanto, teria uma versão um pouco mais detalhada dos fatos, e alega que Lilia era vítima de um relacionamento abusivo e de violência doméstica.

Irena Sudakova afirma que Sergey era um homem esperto e um gênio da informática, mas tinha um problema com álcool que o tornava um esnobe arrogante. Em sua versão, ele teria chego bêbado em casa acompanhado de uma mulher estranha, e ordenado que a esposa cozinhasse para eles. Com isso, o casal teria discutido, e Popov teria agredido Lilia.

Depois, ele teria voltado a agredi-la quando ela estava cortando a salada:

Ele a agarrou pelos cabelos. Naquele momento, ela acenou para afastá-lo e sem querer enfiou a faca nele. Quando a testemunha entrou [na cozinha], viu o que tinha acontecido, minha filha estava tremendo. Lilia é uma vítima, foi legítima defesa. Este foi um amor tão doentio. Tudo aconteceu por acidente, foi um acidente, disse Irena.

Uma amiga da modelo, a estilista Karolina Pavlovskaya, também alegou que Lilia sofria um relacionamento abusivo.