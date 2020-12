Claudia Rodrigues tem melhora e lesões no cérebro desapareceram por completo

02/12/2020 | 12:11



Como você viu, a atriz Claudia Rodrigues foi internada às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein na última segunda-feira, dia 30, após ter tido um mal-estar durante a madrugada. Apesar do estado de saúde ter sido descrito como grave e delicado, a humorista estava consciente, mas ainda precisava passar por uma bateria de exames antes que as próximas decisões pudessem ser tomadas. E na manhã desta quarta-feira, dia 2, a empresária de Claudia, Adriane Bonato, deu mais informações sobre a internação da artista.

A atriz e comediante Claudia Rodrigues tomou ontem a terceira dose do remédio que vem dos Estados Unidos, terminou a bateria de exames e os resultados foram ótimos. Graças a Deus o remédio conseguiu estabilizar a doença degenerativa que estava em progressão, podemos dizer que está freada a doença. As novas lesões que surgiram no cerebelo, apontado nas ressonâncias realizadas em julho, desapareceram por completo, um dos efeitos da medicação. Tivemos um progresso significativo, em relação à progressão da esclerose. A disautonomia, queda brusca de pressão, motivos que levaram sua internação, e que fazem com que a atriz tenha quedas, estão estabilizadas com a medicação. Claudia fará um vídeo para acalmar os fãs e amigos que estão aflitos e colocará em seu Instagram ainda hoje.

Claudia Rodrigues já havia sido internada em julho e fevereiro deste ano. Desejamos melhoras e uma ótima recuperação à atriz.