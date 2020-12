Policial que baleou Bruno Miranda, o Borat de Amor & Sexo, invadiu casa para esconder arma após o crime

02/12/2020 | 12:10



O ator Bruno Miranda, conhecido como o Borat do programa Amor & Sexo, foi atingido por um tiro quando estava a caminho da academia no Recreio do Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no último dia 25 de novembro. Enquanto ele se recupera no hospital, novos detalhes do caso vem à tona.

O jornal Extra teve acesso ao depoimento dos dois agentes que prenderam em flagrante o sargento Fábio dos Santos Costa. De acordo com o veículo, o policial que atingiu o ator invadiu uma casa e escondeu a arma. Ao ser encontrado pelos dois profissionais que atenderam a ocorrência, Fábio teria dito que foi assaltado e que teria agredido o assaltante para se defender, além de negar que estava armado.

Em seguida, o próprio Bruno, que estava lúcido, reconheceu Fábio como o autor dos disparos. Os policiais então abordaram novamente Costa e fizeram uma busca na casa, encontrando uma pistola no jardim da residência, fazendo a prisão em flagrante.

As informações obtidas pelo jornal apontam ainda que antes do incidente com Bruno, Fábio teria se envolvido em um acidente e brigado com um casal que o acusou de ser o responsável pelo acidente. O ator estava presente pois ajudava o casal em questão prestando socorro, já que o carro deles teria capotado. O policial então efetuou os disparos em meio à confusão, atingindo Bruno.

Recuperação

Na última segunda-feira, dia 30, Bruno apresentou melhora e foi transferido do Centro de Tratamento Intensivo [CTI] para a enfermaria do Hospital Lourenço Jorge. Na noite da última terça-feira, dia 1º, ele compartilhou um vídeo em seu Instagram dando alguns passos no hospital.