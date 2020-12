Michel Teló convida participante do The Voice para dueto e Tiago Leifert confunde nome e pede ajuda para ex-BBB

02/12/2020 | 12:10



Tiago Leifert e Michel Teló deram o que falar na noite da última terça-feira, dia 1, durante a terceira noite de Rodadas de Fogo do The Voice Brasil.

O apresentador da atração acabou se atrapalhando com o nome de um dos participantes do time de Teló e gerou um momento divertido no programa.

- Ele é nosso representante de Goiás, cantou no Bom Dia Goiás, a TV Anhanguera, nossa afiliada, tá dando a maior moral pra ele. Ganso! Ganso? Goiás com Manso, agora sim! Desculpas, vamos lá!, disse, aos risos, após confundir o nome do cantor Manso no palco.

Mostrando que encarou a saia justa com bom humor, Leifert ainda lembrou do ex-BBB Pyong Lee:

- Vai ser difícil tirar, acho melhor ele mudar. Vou ter que fazer hipnose, falar com Pyong (Lee). Acho melhor mudar e assumir esse nome artístico, para me ajudar, completou, durante a live com os técnico da atração.

Já Michel Teló mostrou toda sua fofura ao convidar Sofia para um dueto. Após aprovar Thalita e Manso, o cantor acabou tendo que descartar a participação da cantora, mas afirmou gostar muito da voz dela:

- Se você quiser pode escolher uma música, me enviar para a gente gravar uma canção juntos. Sou muito fã da sua voz. Você pode contar comigo para a vida, escolhe a moda.