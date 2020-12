Prado, no sul da Bahia, é boa opção para curtir o verão

Redação

Do Rota de Férias



02/12/2020 | 11:48



Prado, no extremo sul da Bahia, é um daqueles lugares que vale descobrir. Localizada entre o Rio Jucuruçu e o mar, a cidade tem lindas praias e ruas tranquilas, planas e convidativas para passear e pedalar. Ali, descortinam-se pousadas de boa qualidade, lojinhas de artesanato, um casario colonial bem conservado e diversos restaurantes, sobretudo no famoso Beco das Garrafas.

O que fazer em Prado, na Bahia

São as atrações naturais, porém, que fazem de Prado um lugar inesquecível. As praias são banhadas por águas cristalinas, calmas e mornas, que variam entre tons de azul e verde. São 84 km de litoral, com natureza muito bem conservada.

Além das faixas de areia que ficam na cidade, há dezenas de outras nas proximidades. A maioria é emoldurada por falésias, coqueiros e riachos. Entre as mais prestigiadas estão Tororão, Paixão, Japara Grande e Mirim, Ostras, Moreira, Farol e Amendoeira.

Quem vai a Prado ainda tem a oportunidade de visitar o Monte Pascoal, primeira porção de terra avistada pelos portugueses quando chegaram no Brasil. Da cidade também dá para seguir até Recife de Guaratiba, onde, durante a maré baixa, é possível mergulhar com snorkel nas águas transparentes, que garantem contato com diversas espécies de peixes, tartarugas marinhas e arraias.

Recentemente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabriu o famoso Parque Nacional de Abrolhos, em Caravelas. Desde de Prado, é possível fazer passeios maravilhosos rumo à região.

Onde ficar em Prado

Entre as pousadas de Prado destaca-se a Casa de Maria, com 24 apartamentos equipados com ar-condicionado, smart tv, frigobar, ventilador de teto e cofre digital, além dos itens de banheiro. O local é pet frendly.