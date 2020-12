São Caetano negocia com técnico português para o Paulistão 2021

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 10:18



Enquanto os jogadores que vestiram a camisa do São Caetano neste ano ainda aguardam o pagamento referente aos últimos seis meses, o clube já pensa na temporada 2021, quando disputará a elite do Campeonato Paulista. E a diretoria esteve reunida na noite de quarta-feira, 1°, para tratar da possível contratação do técnico português Mariano Barreto, 63 anos. A expectativa é que o negócio seja fechado nos próximos dias, sendo especulada ainda a chegada de um parceiro também vindo de Portugal para investir e gerir o futebol azulino.

O profissional tem extenso currículo no futebol, inclusive com passagens nas seleções de Ghana e da Etiópia. Também passou por muitos clubes (inclusive em outras funções, como auxiliar ou treinador individual) na Europa, Ásia e África, como Marítimo (Portugal), Krasnodar (Rússia), Al Nassr (Arábia Saudita), Recreativo do Libelo (Angola), Limassol (Chipre), Naval (Portugal), Dínamo de Moscou (Rússia), Lokomotiv de Moscou (Rússia), Alverca (Portugal), Leça (Portugal), Borussia Dortmund (Alemanha), Sporting (Portugal) e seu último trabalho foi à frente do Stumbras Kaunas (Lituânia)

Nestas experiências, trabalhou com grandes atletas, como os portugueses Luís Figo, Derlei, Maniche, os ganeses Appiah, Asamoah Gyan e Muntari, entre outros.