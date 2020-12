Filho de Luciano Camargo critica o cantor por não ter ido ao velório de Seu Francisco: Por que não mandou alguém representá-lo?

02/12/2020 | 10:10



Wesley Camargo, filho de Luciano Camargo, criticou o fato de o pai não ter ido ao velório de Seu Francisco na última semana. Na ocasião, o sertanejo não se despediu do pai, pois estava com coronavírus. Segundo informações do Extra, Wesley, que tem problemas familiares com Luciano há um tempo, respondeu um comentário de Instagram e se questionou do porquê o pai não ter mandado alguém para representá-lo:

Só digo uma coisa. Esse filho aqui foi o que esteve na despedida do avó. Por que não mandou alguém representá-lo? Porque eu me represento!

O rapaz, que é fruto da relação de Luciano com Cleo Loyola, relembrou também o episódio de 2014, quando foi acusado de agredir a prima e a tia em uma discussão. Na ocasião, ele foi detido na Delegacia da Mulher em Goiânia. Após o pagamento da fiança, de dez mil reais, e que foi realizado por Luciano, Wesley foi solto:

Morei três anos com o meu avô, tenho medida protetiva com ninguém e minha diferença com prima ou tia foi em 2012. E digo mais: toda a minha família me segue. Então, cala sua boca. Quer defender ele, defenda, mas sem querer me queimar, senhora.

Lembrando que, em 2018, Luciano demonstrou não estar em uma boa situação com o filho ao justamente criticar essa suposta agressão:

Paguei [a fiança] em 2014 contra a minha vontade, para mim, ele cometeu crime, sim. Mas, infelizmente no Brasil, esse tipo de crime não dá em nada. Wesley foi condenado a prestar serviço para a sociedade. Isso é pena para quem bateu na tia?

Em agosto, Wesley escreveu uma carta aberta no Dia dos Pais para falar sobre os desentendimentos com Luciano. Ao Extra, ele informou que não fala com o cantor desde 2017:

Faz três anos que a gente não se fala. Toda família tem diferenças, mas é perceptível o afastamento dele, não somente com minha pessoa, mas com vários outros membros da família. Já tive diferenças demais com ele na adolescência, mas nunca ficamos tanto tempo sem nos falarmos. Toda a família me trata normal, com maior amor. Até reencontrar com familiares em janeiro eu reencontrei. Tenho um ótimo hábito com tios, tias e primas... Somente com ele existe esse afastamento. Sinceramente, já venho perdendo as esperanças de ganhar ao menos um abraço.

Eita!