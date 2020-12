02/12/2020 | 09:10



Vem aí mais um Lucas para a família de Lucas Lucco e Lorena de Carvalho! Após revelar no Domingão do Faustão que o filho teria o mesmo nome que ele, o cantor sertanejo brincou sobre a escolha em foto divulgada no Instagram.

Dois Lucas. Quem vai aguentar?, escreveu o artista, enquanto acariciava a barriguinha de grávida da companheira.

O casal anunciou a gravidez em meio à pandemia do coronavírus. O menino vem após Lorena ter sofrido um aborto espontâneo em 2019.