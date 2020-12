Fábio Assunção exibe novo visual ao aparecer em vídeo na academia

02/12/2020 | 09:10



Fábio Assunção deu uma repaginada no visual! Na última terça-feira, dia 1, o ator surpreendeu ao aparecer sem os cabelos grisalhos enquanto malhava na academia . O vídeo foi divulgado no Instagram do ator, que ainda escreveu:

Buscar nossa cura, incansavelmente, nunca desistir de nós mesmos, traz motivação, boas energias, alegria e resultados. E só assim podemos olhar o mundo nos olhos com empatia e extrair dele só o que nos faz bem. Vivamos em nossa potência máxima. Estar no comando, nesse fechamento consigo mesmo, é um prazer inabalável. Há sempre um caminho possível.

De acordo com o jornal Extra, a mudança no visual aconteceu devido a um novo trabalho para a TV Globo. Ele está escalado para ser um dos protagonistas da série Fim, obra baseada num livro homônimo escrito por Fernanda Torres, e que fará par romântico com a atriz Marjorie Estiano.

A mudança no estilo de vida também se deve ao trabalho. Para a série, ele emagreceu mais de 20 quilos. As gravações começaram antes da pandemia do novo coronavírus e tiveram que ser interrompidas, mas Fábio manteve-se firme e forte em seguir uma rotina diária de exercícios físicos.