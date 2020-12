Após goleada nas Eliminatórias, Colômbia anuncia saída do técnico Carlos Queiroz

02/12/2020 | 08:51



O português Carlos Queiroz não é mais o treinador da seleção da Colômbia. O anúncio de sua saída do comando da equipe nacional foi feito na noite de terça-feira pela Federação Colombiana de Futebol (FCF, na sigla em espanhol) nas redes sociais e no site oficial da entidade. Contratado no início de 2019, ele deixa o time após as derrotas por 3 a 0 para o Uruguai, em Barranquilla, e por 6 a 1 para o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Em um comunicado oficial, a FCF informou que chegou a um acordo com o treinador português, de 67 anos, para a sua "não continuidade" à frente do comando técnico da seleção, desejando "o melhor" para o seu futuro profissional.

"Para a FCF foi um orgulho tê-lo durante quase dois anos, nos quais nos brindou com toda a sua capacidade de trabalho, conhecimento e experiência. A contribuição que nos deixa servirá para continuar o desenvolvimento dos projetos que estão sendo levados a cabo com todas as seleções do nosso país", afirmou a entidade que comanda o futebol colombiano.

Queiroz tinha bons números até a última Data Fifa, em novembro. Ele deixa a Colômbia após 18 jogos com nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas. À frente da seleção sul-americana, o português disputou a Copa América do ano passado e foi eliminado nas quartas de final para o Chile nos pênaltis. Também foi técnico das seleções de Portugal, Irã, Emirados Árabes Unidos e África do Sul e treinou o Sporting Lisboa e o Real Madrid.

Com quatro pontos em quatro jogos, a Colômbia é a próxima adversária do Brasil nas Eliminatórias. O duelo em casa, pela quinta rodada, está marcado para o dia 25 de março. A seleção brasileira é a líder do qualificatório, com 12 pontos.

A partir desta quarta-feira, o Comitê Executivo da FCF iniciará o processo de procura e seleção do treinador que ocupará, em um futuro imediato, o cargo de técnico da seleção colombiana.