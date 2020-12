Retrospectiva 2020: os mais ouvidos do ano no Spotify

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/12/2020 | 08:18



O serviço de streaming sonoro Spotify divulgou os mais ouvidos de 2020. O destaque foi para a Esquenta Sertanejo, maior playlist da pltaforma no Brasil. Ela conquistou o seu lugar no Top 10 das mais ouvidas do mundo. Com mais de 5 milhões de seguidores, a lista existe desde a chegada do serviço no Brasil, em 2014, e conta com os maiores sucessos da música sertaneja.

No topo dos 10 artistas do ano no Spotify, Marília Mendonça é a mais ouvida na plataforma. Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Jorge & Mateus e Maiara e Maraisa também garantiram seu lugar no ranking. A lista dos artistas mais ouvidos do ano contou ainda com o funk, representado pela cantora Anitta, e a batida do DJ Alok.

A música mais ouvida de 2020 foi “Liberdade Provisória”, da dupla Henrique & Juliano. O segundo lugar ficou com “A Gente Fez Amor – Ao Vivo”, sucesso na voz de Gusttavo Lima, seguido na terceira posição pelo hit “Graveto – Ao Vivo”, interpretado por Marília Mendonça. Quem também deu o ar da graça foi Dua Lipa – a cantora britânica conquistou o 9º lugar da lista com seu “Don’t Start Now”.

Podcasts

Em 2020, os podcasts reforçaram seu grande potencial de crescimento no mercado brasileiro. A podosfera nacional foi impactada por uma avalanche de criadores de conteúdo, apresentadores, atores e jornalistas do mais alto padrão, que contribuíram para que o Brasil se tornasse o segundo maior mercado consumidor do formato, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

A primeira posição da lista dos podcasts mais ouvidos no Brasil em 2020 foi conquistada pelo “Horóscopo Hoje”, um programa original do Spotify que, diariamente, disponibiliza a previsão de cada signo do zodíaco. O segundo lugar coube ao “Café da Manhã”, noticiário de informações sobre o Brasil e o mundo, de forma simples e objetiva. O terceiro lugar da lista foi do “Primocast”, especializado em dicas sobre investimentos, finanças e empreendedorismo, seguido pelo “NerdCast”, que aborda todos os assuntos preferidos do mundo nerd.

Os mais ouvidos de 2020 no mundo

No ranking global, com mais de 8,3 bilhões de streams, quem assumiu o primeiro lugar de artista mais ouvido de 2020 foi o rapper porto-riquenho Bad Bunny (confira a reação dele ao saber da notícia), seguido por Drake e J Balvin, pelo falecido rapper Juice WRLD e The Weeknd.

Confira mais curiosidades sobre o ranking de músicas globais e o consumo de podcasts no mundo:

• Billie Eilish continua seu reinado como a artista feminina mais transmitida do Spotify pelo segundo ano consecutivo, e seu álbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO entrou na lista dos 10 álbuns mais transmitidos pelo segundo ano;

• Taylor Swift, que lançou seu álbum Folklore em julho, é a segunda artista feminina mais ouvida de 2020. Ariana Grande, que lançou seu álbum Positions em outubro, vem em terceiro lugar e Dua Lipa, que lançou seu álbum Future Nostalgia no início deste ano, é o quarto. Halsey, que lançou seu terceiro álbum de estúdio Manic em janeiro, ficou com o quinto lugar.

• A música mais escutada de 2020 foi “Blinding Lights” do The Weeknd, com mais de 1,6 bilhão de streams. No segundo e terceiro lugares, respectivamente, estão “Dance Monkey” de Tones And I e “The Box” de Roddy Ricch. A quarta música mais ouvida do ano foi “Roses – Imanbek Remix” de Imanbek e SAINt JHN, seguida por “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

• O álbum mais escutado globalmente em 2020 foi YHLQMDLG de Bad Bunny, que acumulou mais de 3,3 bilhões streams, seguido por The Weeknd com After Hours e o álbum Hollywood’s Bleeding de Post Malone. Completando a lista dos maiores álbuns estão Harry Styles com Fine Line e Dua Lipa como Future Nostalgia.

• The Joe Rogan Experience ocupa o primeiro lugar no podcast mais popular do ano, em todo o mundo. Em segundo e terceiro estão o TED Talks Daily e The Daily, mostrando que os ouvintes estão sempre em busca das notícias. O quarto podcast mais popular foi The Michelle Obama Podcast, seguido pelo programa de comédia e conselhos, Call Her Daddy.