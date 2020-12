Retrospectiva 2020: os melhores momentos do ano no YouTube

Sérgio Vinícius

O YouTube divulgou os vídeos mais vistos em 2020. A seguir, você confere o que mais bombou na plataforma. Os dados são do Google e foram coletados entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2020.

É uma pena, entretanto, que o melhor vídeo da plataforma siga fora dos rankings.



VÍDEOS EM ALTA

Com base em visualizações locais de vídeos enviados em 2020, exceto videoclipes, trailers e vídeos infantis.

FluTv – Fla-Flu Ao Vivo – Final da Taça Rio

Além das lives musicais, os eventos esportivos também foram referência em 2020 no YouTube. A final disputada por Fluminense e Flamengo foi transmitida no dia 8 de julho, pelo canal oficial da equipe tricolor durante o período de distanciamento social, e registrou o pico de 3,6 milhões de visualizações simultâneas.

Flamengo x Boavista Ao Vivo – Taça Rio

Outro momento importante nas transmissões ao vivo foi a final da Taça Rio, realizada em 1o. de julho pela FLA TV , no Maracanã, também com portões fechados por conta do período de isolamento social. A live chegou a 2,2 milhões de visualizações simultâneas.

Dinheiro traz felicidade?

Whindersson Nunes não parou de produzir conteúdo neste ano. O criador, que traz questionamentos sobre o dinheiro e a fama neste vídeo, também anunciou sua 2ª temporada do seu YouTube Original “Whindersson Nunes – Próxima Parada” prevista para 2021.

Felipe Neto Minecraft #1

2020 foi um ano e tanto para Felipe Neto. Eleito pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, estreou uma nova série em seu canal em março, começando suas aventuras no Minecraft, um jogo que permite a criação de objetos e cenários e possui um visual em formato de blocos.

Thiago Ventura I Especial Só Agradece l Legendado [4K]

O humorista Thiago Ventura lançou o seu especial “Modo Efetivo”, que estreou na plataforma em março de 2020. Além disso, o ano também foi proveitoso para o comediante, que alcançou 5 milhões de inscritos em seu canal.

O Enigma – Completo

Além dos vlogs e vídeos mais curtos, a criadora Viih Tube divulgou, em janeiro, a íntegra do filme O Enigma, que protagoniza ao lado de outros YouTubers. A história retrata a vida de campistas em um acampamento de verão com diversos mistérios.

Truques divertidos e geniais com alimentos II Dicas sobre alimentos por 124 GO!

A versão em português do Canal 123 Go! mostra diversas experiências e truques divertidos com alimentos.

Copa América 2020 | Free Fire

A transmissão da Copa América de Free Fire aconteceu em janeiro, na Cidade do México, e o torneio reuniu 12 dos melhores times da América Latina, incluindo a participação de equipes brasileiras como Corinthians, paiN Gaming e LOUD.

Entenda a história por trás dos MEMES DA DANÇA COM CAIXÃO

O vídeo de homens dançando ao som de música eletrônica, enquanto carregam um caixão em um ?funeral, viralizou nas redes sociais. Em abril, o canal Você Sabia explicou a história por trás desse meme, um dos maiores de 2020.

PARÓDIA | TUDO OK – THIAGUINHO MT FEAT MILA

Canal No Matinho fez uma paródia divertida do sucesso do último carnaval, a música Tudo Ok, de Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro.

VÍDEOS DE MÚSICA EM ALTA

Com base em visualizações locais de videoclipes oficiais enviados em 2020.

ESTADOS UNIDOS

Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake

6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)

Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video)

NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)

Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]

Roddy Ricch – The Box [Official Music Video]

Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk

YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video]

BRASIL

Marília Mendonça – GRAVETO (Todos Os Cantos)

Henrique e Juliano – VOLTA POR BAIXO – DVD Ao Vivo No Ibirapuera

MC Niack – Oh Juliana (kondzilla.com)

Os Barões da Pisadinha – Basta Você Me Ligar (Ao Vivo) ft. Xand Avião

Os Barões da Pisadinha – Recairei (Ao Vivo)

Dennis & MC Don Juan – Te Prometo (Clipe Oficial)

Poesia Acústica #9 – Melhor Forma – L7NNON | CHRIS | Xamã | Lourena | Cesar Mc | Djonga | Filipe Ret

MC Marks – Deus é por Nós – Dj Muka (Clipe Oficial)

Eduardo Costa – Ainda Tô Aí (Clipe Oficial ) DVD #ForaDaLei

Luísa Sonza – BRABA

TOP CREATORS

Com base nos inscritos locais ganhos em 2020, excluindo canais de artistas, marcas, empresas de mídia e conteúdo infantil.

NOBRU

Você Sabia?

LOUD

Felipe Neto

Renato Garcia

COMÉDIA SELVAGEM

whinderssonnunes

O Que Não Dizer Oficial

CEROL

LOUD Coringa

BREAKOUT CREATORS – Criadores em ascensão

Com base nos inscritos locais ganhos em 2020, excluindo canais de artistas, marcas, empresas de mídia e conteúdo infantil. Apenas canais com crescimento de + 200% YoY em 2020 (triplicando de tamanho).

LOUD THURZIN

Simone Mendes

JEFÃO

LOUD Mii

No Matinho

LOUD JORDAN

MANSÃO MAROMBA

Deixa Falar

Megadragom GamePlay

LOUD Thaiga