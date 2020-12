Spotify: saiba quais foram músicas e artistas que você mais ouviu no ano

Sérgio Vinícius

02/12/2020 | 08:18



O serviço streaming musical Spotify liberou a Retrospectiva 2020 dos usuários. Ao acioná-la, a plataforma faz um resumo do que o usuário mais ouviu nos últimos 12 meses – sejam as músicas, os artistas ou os podcasts favoritos.

Para descobrir o que você mais consumiu na plataforma, basta se logar ao serviço e, na sequência, clicar no link https://2020.byspotify.com/. Se você estiver usando o celular, peça para abrir o endereço anterior com o app do Spotify. Com isso, assistirá a uma apresentação especial sobre seus gostos.

Eis o resumo de 2020 do Spotify visto a partir de um smartphone / Crédito: reprodução

No computador, você será direcionado ao seu navegador favorito. Nele, verá um resumo estático do que mais ouviu e, também, do que foi atração ao redor do mundo e dos conteúdo mais populares do ano.

Além de apresentar tudo o que o usuário ouviu em forma gráfica e com números, o Spotify também cria uma playlist especial com o que mais se ouviu. Para acessá-la, basta ir à seção Feito para você. Lá, você encontra a lista As mais tocadas no seu 2020. Além dela, nessa mesma área, há a nova Passou batido, com hits do ano que a pessoa “passou longe”.

Depois de ver o que você mais consumiu no ano, no celular, é possível compartilhar facilmente via redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram. No celular, o formato como tudo é apresentado, aliás, é similar aos “stories” dessas três redes sociais.