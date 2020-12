IPC-Fipe sobe 1,03% em novembro e deixa inflação acumulada de 2020 em 4,79%

02/12/2020 | 08:07



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 1,03% em novembro ante outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 2, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Trata-se de uma desaceleração frente ao acréscimo de 1,19% verificado em outubro e também à alta de 1,09% registrada na terceira quadrissemana do mês passado. O resultado veio dentro do intervalo apontado pelo Projeções Broadcast, que ia de 0,70% a 1,17%, com mediana de 1,02%.

Entre janeiro e novembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 4,79%.

Nos últimos 12 meses, o índice teve aumento de 6,50%.

Três dos sete grupos do IPC-Fipe mostraram aceleração no último mês ante outubro: Saúde (de 0,02% para 0,25%), Vestuário (de -0,32% para 0,80%) e Educação (de -0,03% para -0,02%).

Por outro lado, os demais itens perderam força: Habitação (de 0,39% para 0,10%), Alimentação (de 2,51% para 2,24%), Transportes (de 0,92% para 0,85%) e Despesas Pessoais (de 2,52% para 1,90%).