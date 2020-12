Parecer da CPI das Quarteirizações vê falhas em hospital do Anhembi

da Redação



02/12/2020 | 00:01



Relator da CPI das Quarteirizações na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) apresentou ontem seu parecer final e pediu investigação do Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada da Saúde), contratado pela prefeitura de São Paulo para fazer a gestão do hospital de campanha contra a Covid-19 do Anhembi.

“Identificamos supostas irregularidades que precisam ser esclarecidas, entre elas a transferência de médicos de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que já eram geridas pelo Iabas para o hospital de campanha. Esse esclarecimento é importante já que a organização foi contratada para cuidar de 561 leitos, recebeu para isso e deveria ter um número de profissionais adequados para exercer essa atividade sem ter que remanejar dentro do quadro de profissionais”, argumentou o parlamentar, que tem domicílio eleitoral em São Caetano.

A despeito de o contrato com a Iabas ter sido firmado pela prefeitura, a gestão municipal utilizou recursos do governo do Estado para manter o vínculo. O relatório final, contendo 143 páginas, vai para análise dos integrantes da CPI.