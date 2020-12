Desfalcado, Athletico-PR luta, mas perde e cai na Libertadores para o River

01/12/2020 | 21:47



O Athletico-PR bem que tentou, mas não conseguiu comparar forças com o River Plate em Avellaneda e acabou eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores ao perder para o time argentino, por 1 a 0, nesta terça-feira, após segurar um empate, por 1 a 1, na Arena da Baixada, na última semana.

Com o resultado, o Athletico volta a concentrar suas forças no Campeonato Brasileiro, onde segue próximo da zona de rebaixamento. O River Plate, um dos candidatos ao título continental, segue vivo e aguarda o confronto entre Nacional, do Uruguai, e Independiente del Valle, do Equador, para conhecer seu próximo adversário. No jogo de ida, ficaram no empate sem gols.

O surto de pandemia esteve diretamente ligado à eliminação do Athletico. O time paranaense não pôde contar com 11 jogadores contaminados, incluindo nomes como os goleiros Santos e Jandrei, além do atacante Nikão. Isso sem contar outros quatro atletas lesionados.

Dentro de campo, não demorou para o River se impor diante do rival brasileiro. Aos 19 minutos, Matías Suarez apareceu livre dentro da área e parou em um milagre do goleiro Bento. E a bola parecia não querendo entrar. Em uma chegada, com um arremate com força, Bento desviou e viu a bola bater na trave.

O Athletico encontrou dificuldade na criação, mas também ameaçou. Em uma oportunidade, Carlos Eduardo recebeu na cara do gol e cabeceou para fora. Nos minutos finais, o time paranaense teve de se fechar para suportar a pressão do River Plate e levar o 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, mesmo classificando com um empate sem gols, o River foi para cima. De La Cruz chutou rasteiro para defesa de Bento. Na sobra, o goleiro fez mais um milagre para evitar o gol. O time argentino continuou desperdiçando uma chance atrás da outra.

No entanto, o Athletico acabou se complicando. Aos 37 minutos, Christian derrubou Borré dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. De La Cruz foi para a cobrança e chutou na trave. A bola bateu, na sequência, nas costas de Bento, novamente no poste, e voltou nos pés do meia, que só empurrou.

Sem muita tática, o time paranaense foi com tudo para o ataque, mas uma pressão, na força de vontade, não teve resultado. O River administrou a vantagem e confirmou a classificação para mais uma quartas de final.

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE 1 X 0 ATHLETICO-PR

RIVER PLATE - Armani; Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Pinila e Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández (Carrascal) e De La Cruz (Ponzio); Matías Suárez (Julián Álvarez) e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo.

ATHLETICO-PR - Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Lucas Halter (Bissoli); Richard (Wellington), Christian, Erick, Léo Cittadini e Lucho González (Ravanelli); Carlos Eduardo (Fabinho) e Walter (Renato Kayzar). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - De La Cruz, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jesus Valenzuela (Venezuela).

CARTÕES AMARELOS - Casco e De La Cruz (River Plate); Erick e Walter (Athletico-PR).

LOCAL - Estádio Libertadores da América, em Avellaneda (Argentina).