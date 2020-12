Imagens revelam como será a área Super Nintendo World na Universal do Japão

Redação

A esperada área Super Nintendo World da Universal Studios do Japão, em Osaka, será oficialmente inaugurada em 4 de fevereiro de 2021. O local terá atrações temáticas de Mario Kart e Yoshi, bem como restaurantes, lojas e outras experiências exclusivas.

Quem for à área poderá usar uma pulseira chamada Power-Up Band, cuja tecnologia promete criar uma espécie de videogame no mundo real para permitir que os visitantes registrem pontos enquanto brincam. Com o acessório será possível, por exemplo, bater em blocos de pergunta e coletar moedas virtuais, entre outras criadas para dar vida à experiência de fazer parte do universo do Super Mario.

Confira aqui detalhes das atrações que farão parte da Super Nintendo World da Universal Studios do Japão.

Imagens da Super Nintendo World

Veja algumas ilustrações que mostram como será a Super Nintendo World da Universal Studios do Japão.

Vídeo da área da Nintendo na Universal

Confira o vídeo oficial com o anúncio da inauguração da área Super Nintendo World na Universal Studios do Japão.