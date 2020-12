São Bernardo reabre leitos no HC para pacientes infectados

Do Dgabc.com.br



Diante do avanço no número de casos confirmados da Covid-19 nas últimas semanas em São Bernardo, a cidade retomou, a partir de ontem, o atendimento para a doença pelo HC ( Hospital de Clínicas), na Estrada dos Alvarenga. A unidade possui a capacidade de 50 leitos, sendo 20 deles de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 30 destinados à enfermaria.

A decisão foi tomada pelo prefeito reeleito Orlando Morando (PSDB) em consenso com o Comitê de Mobilização contra Covid-19, após análise técnica dos dados do município e da atual ocupação de leitos disponíveis para tratamento da doença. “Temos o privilégio de ter uma boa estrutura de saúde, que nos permite esta ampliação no momento em que estamos enfrentando. Mas as medidas de distanciamento e uso de máscara são tão importantes quanto esta. A participação das pessoas é fundamental para frearmos os números novamente”, apontou o prefeito.

Conforme o Diário tem noticiado diariamente, e pontuado pela administração, em São Bernardo a crescente no número de casos aconteceu em novembro. No dia 1º, o município registrou 38% de ocupação nos leitos de UTI e, no último dia 30, este percentual avançou para 72%.

De acordo com o secretário de Saúde Geraldo Reple Sobrinho, a atual taxa de ocupação dos leitos, principalmente os de UTI, foi um dos fatores preponderantes para a decisão de abrir leitos Covid no HC. “A retomada de atendimentos de casos de coronavírus no HC será uma medida importante para desafogar os nossos hospitais. Bem como de preservação dos nossos pacientes e também dos nossos profissionais”, avaliou.



ESTRUTURA

Com a retomada do HC, a rede de saúde passou a disponibilizar 437 leitos destinados a pacientes com a Covid-19, sendo 306 em enfermaria e 131 em UTI. Além do HC, o HU (Hospital de Urgência), Novo Hospital Anchieta, Hospital de Urgência e HMU (Hospital Municipal Universitário) recebem pacientes para tratamento da doença.