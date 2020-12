Náutico vence, freia reação do Guarani, mas segue na zona de rebaixamento

01/12/2020 | 21:30



O Guarani não fez uma boa exibição na noite desta terça-feira no Recife e perdeu a chance de encostar no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B ao ser derrotado pelo Náutico, por 2 a 0, no estádio dos Aflitos, pela 25.ª rodada.

O tropeço encerra uma sequência de cinco jogos sem perder e faz o Guarani estacionar nos 34 pontos, na décima colocação. Já o Náutico ganhou a primeira sob o comando de Hélio dos Anjos, mas continua na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 24.

Pressionando e jogando em casa, o time pernambucano começou a partida em cima do Guarani e criou três boas chances antes de abrir o placar aos 18 minutos. Bryan passou pela marcação de Bruno Silva, invadiu a área e finalizou rasteiro, no canto de Gabriel Mesquita.

Momentos antes do gol, os jogadores do time campineiro reclamaram de um pênalti não marcado em cima de Pablo, após dividida com Djavan. Já nos minutos finais do primeiro tempo, o Guarani esboçou uma pressão sobre o Náutico e levou perigo em finalização de Murilo Rangel.

O time paulista voltou do intervalo em cima, mas não conseguia acertar o último passe e viu o Náutico ampliar na primeira subida ao ataque, aos 23 minutos. Kieza escapou desde o campo de defesa, ganhou na velocidade de Cristovam, passou pelo goleiro Gabriel Mesquita e só empurrou a bola para as redes. Marcou um golaço.

O segundo gol do Náutico jogou um balde de água fria no Guarani, que ainda assustou em chute de Rafael Costa na rede pelo lado de fora. O time da casa também teve chance de ampliar, mas Kieza e Ruy perderam boas oportunidades.

O Náutico volta a campo no domingo, contra o Figueirense, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na sexta-feira, o Guarani enfrenta o Oeste, também às 16 horas, na Arena Barueri. Os jogos são válidos pela 26.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 X 0 GUARANI

NÁUTICO - Anderson; Hereda, Camutanga (Rafael Ribeiro), Ronaldo Alves e Kevyn; Rhaldney, Djavan (Matheus Trindade), Bryan (Dadá Belmonte), Jean Carlos (Ruy) e Erick (Jorge Henrique); Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Cristovam, Romércio, Wálber e Bidu; Bruno Silva (Marcelo), Lucas Crispim e Murilo Rangel (Arthur Rezende); Pablo, Junior Todinho (Rickson) e Bruno Sávio (Rafael Costa). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Bryan, aos 18 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Djavan, Ruy e Camutanga (Náutico); Bruno Sávio e Júnior Todinho (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).