Novos monitores da ViewSonic têm filtro para daltônicos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2020 | 18:18



A ViewSonic anunciou nesta segunda-feira (30) a atualização de sua série de monitores profissionais ColorPro com a adição de dois novos modelos: VP2468a e VP2768a. As opções já estão disponíveis no varejo.

Quando o assunto é diferencial, é válido ressaltar que os monitores são certificados pela Pantone, atendendo aos requisitos de gama de cores da empresa. Isso significa que, após uma série de testes, os produtos da ViewSonic foram aprovados por oferecer qualidade de imagem com precisão de tons de acordo com os padrões da indústria, incluindo sRGB, Rec709, uniformidade e calibração.

Os monitores VP2468a e VP2768a ainda oferecem dois modos para daltônicos. A função Simulação de Cores, por exemplo, ajuda a enxergar como o trabalho pode ser visto de uma perspectiva daltônica. Já o recurso Filtro de Cores permite que quem não tem sensibilidade às tonalidades, veja os detalhes na tela. Isso ocorre graças ao software ViewSonic vDisplayManager, que possui configurações pré-programadas que aumentam uma ou mais cores para compensar. Mas o usuário também pode ajustar a saturação conforme necessário.

É importante destacar ainda que os monitores apresentam ajustes ergonômicos para altura, pivô bidirecional, rotação e inclinação. Inclui USB-C, Ethernet RJ45 e a tecnologia G-Sensor, que reconhece a orientação do monitor (retrato ou paisagem) e gira automaticamente a imagem na tela.