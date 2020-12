Real Madrid perde novamente para o Shakhtar e se complica na Liga dos Campeões

01/12/2020 | 17:30



O Shakhtar Donetsk deu um passo importante rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões. O time ucraniano voltou a vencer o Real Madrid no torneio continental, desta vez em casa e pelo placar de 2 a 0, assumindo o segundo lugar do Grupo B, ultrapassando exatamente o time espanhol, agora em situação complicada.

Com o resultado, a chave segue sendo liderada pelo Borussia Mönchengladbach. Tanto Shakhtar Donetsk como Real Madrid somam sete pontos cada, mas a equipe da Ucrânia assume a vice-liderança por ter levado a melhor nos confrontos diretos sobre o rival espanhol. Na lanterna, está a Inter de Milão.

Os dois gols que marcaram o novo tropeço dos comandados de Zinedine Zidane foram marcados no segundo tempo. O brasileiro Dentinho iniciou o duelo no banco de reservas, mas entrou ainda na primeira etapa no lugar de Júnior Moraes, que saiu lesionado. O atacante ex-Corinthians inaugurou o placar aos 12 minutos do segundo tempo aproveitando o corte mal feito de Mendy dentro da área para finalizar de perna esquerda na saída do goleiro Courtois, concretizando um contra-ataque certeiro da equipe ucraniana.

O que já era ruim para o Real Madrid acabou ficando pior. Aos 37 minutos da segunda etapa, novamente em contra-ataque pela esquerda, Solomon carregou a bola na ponta, foi para cima da marcação espanhola em direção ao gol e chutou baixo e forte, sem chances para Courtois.

No geral, o Real Madrid controlou mais o jogo, teve mais posse de bola, mas foi o Shakhtar quem soube aproveitar as oportunidades, principalmente ao apostar nos contra-ataques rápidos. Mesmo perdendo por 2 a 0, o time espanhol não conseguiu ameaçar os mandantes.

Vinícius Júnior tentou ir para cima da defesa rival com dois minutos para o fim do tempo regular, mas acabou sendo parado com falta. Na cobrança, Kroos tentou a batida direta, que passou sem levar perigo ao goleiro Trubin. Em outro lance, o brasileiro recebeu de Isco dentro da área e chutou forte. A bola acabou explodindo na defesa, mas na volta bateu de novo no atacante, indo para a linha de fundo rumo ao tiro de meta.

Em situação delicada na Liga dos Campeões, o Real Madrid agora encara o Mönchengladbach na próxima quarta-feira. Neste meio tempo, pelo Espanhol, encara o Sevilla, que já está classificado no torneio continental, no sábado. Na competição europeia, o Shakhtar Donetsk enfrenta a Inter, fora de casa, também na quarta-feira.

GRUPO A - O RB Salzburg não teve grandes problemas para vencer o Lokomotiv Moscou fora de casa por 3 a 1. A equipe austríaca abriu o placar aos 21 minutos com Mergim Berisha, que voltou a ampliar o marcador aos 41 minutos. Na volta do intervalo, de pênalti, Miranchuk chegou a descontar para o time da casa aos 34 minutos, mas Karim Adeyemi colocou números finais no placar apenas dois minutos depois.

Com o resultado, o RB Salzburg sobe para a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos. O time austríaco encara o Atlético de Madrid na próxima quarta-feira, em casa. Por outro lado, o clube russo está na última posição com 3 pontos. Na próxima rodada, tem o desafio de vencer o atual campeão Bayern de Munique fora de casa.