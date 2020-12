Ônibus invade residência em Santo André; também houve alagamentos na região

da Redação



01/12/2020 | 17:14



Na tarde desta terça-feira (1º), por volta das 16h e após forte chuva que caiu no Grande ABC, ônibus colidiu com uma residência na Rua Heitor Penteado, no Jardim Aclimação, em Santo André. Segundo informações iniciais, o veículo, que vinha do Centro da cidade, acabou batendo na primeira casa e atingiu uma segunda residência ao lado. A Defesa Civil, que já está no local fazendo a vistoria, de acordo com análise, pode interditar ambas as casas por conta do acidente. Não houve vítimas.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Em São Caetano, foram registradas quedas de duas árvores nos bairros Olímpico e Jardim São Caetano, sem vítimas. Além disso, houve pontos de alagamentos, sem prejuízo para o trânsito que fluiu normalmente, mas com lentidão, nos bairros Centro, Fundação e Barcelona.

Já em Mauá, houve alagamentos na Avenida Presidente Castello Branco e em alguns pontos do Jardim Zaíra, como no antigo terminal rodoviário, próximo à Defesa Civil e também ao Sesi. No entanto, todos os locais já estão normalizados.

São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires informaram que, até o momento, não houve registro de ocorrências.

MORTE EM SÃO PAULO

Uma mulher morreu, e um homem, 45 anos, e duas crianças, de 8 e 10 anos, ficaram feridas após queda de enorme árvore em cima do carro da família. Eles transitavam pela Rua Thirso Martins, Vila Mariana, durante temporal.

A Defesa Civil da Capital também registrou 115 árvores e 32 galhos caídos na cidade até às 16h.

PREVISÃO

Para os próximos dias, o cenário não muda. A tendência é de ocorrências de novos temporais sobre a Grande São Paulo a partir da tarde. São esperadas chuvas acompanhadas por raios, trovões, rajadas e vento e queda de granizo. A temperatura deve chegar aos 28°C.