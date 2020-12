Após um mês da morte de Tom Veiga, André Marques compartilha linda homenagem

01/12/2020 | 16:10



André Marques era super amigo de Tom Veiga, o intérprete do Louro José, que morreu no mês passado em sua casa, no Rio de Janeiro. O apresentadora já havia afirmado anteriormente que estava indo para o aeroporto sentido São Paulo e que Tom não estava atendendo o telefone, foi então que ele resolveu ir até a casa do amigo e o encontrou morto.

E depois de um mês da morte de Veiga, André resolveu compartilhar uma foto em que eles estão se abraçando e fez uma belíssima homenagem para o amigo.

Amigo, um mês sem seu abraço apertado, seguido de beijo e depois do clássico 'eu te amo'' que sempre falava. Muita falta. Te amo!

Além de André, a primeira esposa de Tom Veiga, Cristina Rilco também revirou o baú e compartilhou em suas redes sociais uma foto super antiga dele ainda bem jovem.

Um mês sem você. Não consigo dizer o que sinto, apenas saudade e dor do pai, amigo, companheiro. Agradeço pelos filhos que me deu. Temos você sempre presente.

Cristina foi o primeiro relacionamento de Tom, depois disso ele se relacionou com Alessandra Veiga, com quem teve Adrian e Alissa. As duas ex-esposas do ator, que são amigas, resolveram criar juntas uma conta no Instagram para compartilhar fotos inéditas do artista.