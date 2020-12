Mulher do cantor Ferrugem expõe briga nas redes sociais

01/12/2020 | 15:10



Não é a primeira vez que o cantor Ferrugem se mete em confusão. Desta vez a sua mulher, Thais Vasconcellos, compartilhou com seus fãs e seguidores das redes sociais uma briga que teve com o pagodeiro.

Segundo a mesma, a briga não teve um grande motivo aparente, mas que foi o suficiente para eles ficarem um pouco estranhos porque são orgulhosos. E com uma foto ao lado do amado em um filtro todo em preto e branco ela escreveu:

Eu sei que são 01h16 [da manhã] e não deve ter ninguém on, mas eu briguei com Jheison [nome de registro de Ferrugem] por bobeira, coisa boba, mas nós estamos meio estranhos, sabe? Porque sou orgulhosa e ele também, mas eu já estou arrependida, aí resolvi postar essa foto porque estou deitada e quero que ele me abrace e a gente faça as pazes quando veja (risos). Beijos!

Não demorou muito até o cantor se pronunciar na mesma publicação e ele escreveu desabafando:

Eu te odeio (risos). Nojenta, chata, cricri, reclamona, mal-humorada é que faz meu dia melhor, me trouxe sentido para a vida, fez eu mudar completamente para melhor e faz eu ver com a maior convicção do mundo que o que tenho em minhas mãos é maior do que eu mereço, por isso devo, sim, enxergar como algo vindo de Deus. Te amo.

Parece que o casal se resolveu então, né!? Lembrando que Ferrugem e Thais são pais de Sofia e Aurora, e o cantor tem outra filha, Júlia, fruto de seu primeiro casamento, mas que também mora com o casal.