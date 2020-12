Após comer fora, Mayra Cardi passa mal, suspeita de coronavírus e se isola para exames: - Para que eu não passe para as pessoas da minha casa

01/12/2020 | 15:10



Mayra Cardi não acordou nada bem nesta terça-feira, dia 1º. A influenciadora digital foi ao seu Instagram para contar que não se sente normal e que está em casa esperando pelo seu médico para saber o que de fato está acontecendo. Diante da ameaça do novo coronavírus, assim que sentiu os primeiros sintomas do mal-estar, ela se isolou em seu quarto para não passar nada para nenhum de seus familiares, apesar de acreditar que não é Covid-19, mas sim uma infecção alimentar.

Tudo porque na última segunda-feira, dia 30, ela saiu para comer algo na rua e logo se sentiu mal. Por isso, ela acredita que o fato de não estar disposta possa ter relação com essa saidinha, tendo apresentado dores de cabeça, vômito e mal-estar.

- Vim aqui dar uma satisfação para as pessoas que me seguem e para as quais eu trabalho, também. Tenho ações diariamente de publicidade. Hoje é um dia que eu teria algumas, mas não estou bem. Meu médico está vindo para cá para fazer os exames e ver o que é, para descartar todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Obviamente que estou trancada dentro do quarto, se for alguma coisa de corona, algo assim. Para que eu não passe para as pessoas da minha casa, disse ela nos Stories do Instagram.

- Não estou acostumada a comer fora. Na hora eu passei mal, então acredito que seja isso. Minha cabeça dói muito, por isso estou de olhos fechados.

Que não seja nada mais sério.