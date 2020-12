5 pratos típicos brasileiros para viajar pelo paladar

Redação

Do Rota de Férias



01/12/2020 | 14:48



Uma boa maneira de viajar sem sair de casa é preparar pratos típicos que remetem às melhores memórias de férias. E a farta culinária do Brasil abre uma série de possibilidades nesse sentido.

Lisiane Miura, chef e nutricionista do Comitê Umami, indica pratos típicos do Pará, de Pernambuco, de Goiás, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que podem ser preparados para valorizar o umami, quinto gosto básico do paladar humano e que tem como características o aumento da salivação e a continuidade do sabor por alguns minutos após a ingestão do alimento. Melhor que isso, porém, é viajar por meio deles. Confira:

Pratos típicos do Brasil

Pará

No Pará, muito pratos são preparados com frutos do mar, a exemplo do camarão, que tem alto teor de umami. “Para quem quer matar a saudade desse lugar que é dono de belas praias e riquezas culturais, a dica é preparar um delicioso tacacá, uma comida de origem indígena muito conhecido no país inteiro. O prato típico paraense é um caldo quente feito com bastante pimenta, tucupi, goma de tapioca, folhas de jambu refogadas e camarão “, indica Lisiane.

Pernambuco

Se a ideia é matar a saudade do Nordeste, a chef sugere o cozido pernambucano. “Em Pernambuco, o tradicional cozido pode ser preparado com acém ou ossobuco. Faça um prato colorido com batatas, cenouras e milhos”.

Goiás

Para quem quer se sentir na região central do Brasil, pode ser uma boa preparar um peixe na telha, prato típico de Goiás. “É uma receita simples e leve, que remente à comida caseira preparada pela mãe ou pela avó”, comenta a chef. Esse prato geralmente é feito com peixe de água doce, de couro (sem escamas) e em postas, como o pintado ou surubim.

São Paulo

O virado à paulista é a dica de Lisiane de prato típico de São Paulo. “É muito comum encontrar o virado às segundas-feiras nos restaurantes paulistanos, Ele traz alimentos umami, como a carne e a linguiça, que deixam a elaboração ainda mais saborosa”, ressalta a nutricionista.

Rio Grande do Sul

No Rio do Grande do Sul, a carne não pode faltar. Caso não tenha uma churrasqueira, Lisiane indica o preparo de um arroz carreteiro. “É simples: arroz cozido com pedaços de charque picados. Diversos pratos gaúchos são ricos em umami, e é possível sentir o quinto gosto em todas as carnes, por meio do aumento da salivação”, finaliza.

