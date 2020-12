Fake news: veja como pedir checagem de notícias pelo WhatsApp

Da Redação, com assessoria

Com o objetivo de combater a desinformação, o WhatsApp firmou uma série de parceiras com organizações independentes de verificação de fatos. A ideia é que elas revisem conteúdos denunciados pelos usuários e enviem checagens sobre diversos assuntos.

Os parceiros do projeto de verificação de fatos no Brasil são Agência Lupa, Aos Fatos, Estadão Verifica e AFP Checamos (Agence France-Presse) – todas certificadas e auditadas pela International Fact-Checking Network (IFCN), a Rede Internacional de Checagem de Fatos. O WhatsApp também mantém parcerias com o Projeto Comprova, que reúne jornalistas de 28 veículos de comunicação no País, e com o Fato ou Fake, do Grupo Globo.

Agência Lupa

A Lupa foi fundada em novembro de 2015 e, desde então, atua no combate à desinformação a partir da checagem de fatos e da educação midiática. Em outubro de 2020, a organização lançou um canal no WhatsApp para receber sugestões de verificação, checar conteúdos e esclarecer informações falsas. O conteúdo para avaliação pode ser enviado por texto, foto, vídeo, áudio ou link.

Número: (21) 99193-3751

Link: https://wa.me/5521991933751

Aos Fatos

Aos Fatos tem o canal de WhatsApp da Fátima — que vem de “FactMa”, uma abreviação de “FactMachine” —, uma robô checadora e a voz dos projetos de inteligência artificial e automatização de checagem da empresa. Seu objetivo é enviar checagens e investigações sobre desinformação de modo que consumidores de notícias na internet possam verificar informações de maneira autônoma e se sintam seguros para trafegar na rede de modo confiável e sem intermediários.

Número: (21) 99956-5882

Link: https://wa.me/5521999565882

Estadão Verifica

O Estadão Verifica é o núcleo de checagem de fatos do jornal O Estado de S. Paulo. O projeto prioriza a checagem de rumores que podem provocar danos a grupos e a indivíduos, conforme seu grau de viralização. As sugestões de notícia podem ser encaminhadas em formato de áudio, texto ou imagem.

Número: (11) 97683-7490

Link: https://wa.me/5511976837490

AFP Checamos

A Agence France-Presse (AFP) foi fundada em 1835 e é considerada uma das agências de notícias mais prestigiadas no mundo. O blog AFP Checamos foi criado em junho de 2018 e conta com uma equipe de jornalistas no Rio de Janeiro, dedicada à checagem de conteúdos em temas como política, saúde, meio ambiente, cultura e economia. O núcleo também faz parte do programa de verificação de fatos do Facebook.

Número: (21) 98217-2344

Link: https://wa.me/5521982172344

Comprova

O Projeto Comprova é um consórcio de 28 das maiores redações jornalísticas do Brasil, que visa contextualizar e esclarecer informações que podem ser consideradas enganosas ou deturpadas. Foi a primeira organização de verificação de fatos a usar a API de Negócios do WhatsApp, uma ferramenta para empresas, que ajudou o programa a identificar e desmascarar boatos virais em escala por meio de uma linha oficial de denúncias no aplicativo.

Número: (11) 97795-0022

Link: https://wa.me/5511977950022

Fato ou Fake

Criado em julho de 2018, o Fato ou Fake, serviço de checagem de conteúdos suspeitos do Grupo Globo, reúne jornalistas de G1, O Globo, Extra, Época, Valor, CBN, GloboNews e TV Globo. O canal no WhatsApp foi lançado em 11 de novembro de 2020 e é um serviço gratuito. Ele possibilita que os usuários enviem pedidos de checagens de conteúdos disseminados na internet, além de informar as últimas verificações realizadas pela equipe. Os usuários podem encaminhar conteúdos para análise em formato de links, textos, fotos, áudios ou vídeos.

Número: (21) 99474-1741

Link: https://wa.me/5521994741741