Melhores curtas da Pixar para assistir no Disney+

Marcella Blass

Do 33Giga



01/12/2020 | 14:48



Além dos títulos clássicos, a Pixar ficou muito conhecida por seus curta-metragens, exibidos antes dos filmes no cinema e adicionados como conteúdo extra no VHS ou DVD. Essa tradição começou em 1995, com Tin Toy (produzido lá em 1988), que foi abertura de Toy Story.

Atualmente, é possível assistir não só esse como todo o portfólio de animações do estúdio pelo Disney+, streaming de vídeo da Disney. E para te ajudar a começar a maratona, o 33Giga listou abaixo 10 dos melhores curta-metragens da Pixar. Confira:

Depois de escapar de um bebê babão, o soldadinho musical Tinny logo entende que sua missão como brinquedo é fazer as crianças sorrirem. Mas quanto ele percebe isso, o bebê já está dando atenção à outros objetos, o que deixa Tinny com ciúmes.

Uma luminária Luxo bebê encontra uma bola para brincar e é tudo muito bonito, até a bola furar. Quando o Luxo pai pensa que a criança vai sossegar, ela encontra uma bola ainda maior.

Uma ave costeira recém-nascida e esfomeada sai do ninho pela primeira vez para procurar comida. O problema é que a comida está enterrada na areia onde quebram ondas assustadoras.

Um bando de pássaros pequenos está pendurado em um cabo de telefone. Ficar todos juntos ali já não é tarefa fácil, até que aparece um pássaro enorme que tenta se juntar a eles – e não é bem recebido.

Este curta é sobre BURN-E, um robô soldador que trabalha na nave Axiom, responsável por manter a vida humana. O que acontece é que, enquanto repara uma lâmpada na parte externa, ele é deixado para o lado de fora da nave por WALL-E e EVE.

Um homem idoso está jogando uma partida de xadrez contra si mesmo. Geri move as peças brancas e pretas de um lado para outro. De alguma maneira, um dos lados começa a perder, mas quando o jogo está quase no fim, Geri consegue uma reviravolta.

Uma mãe chinesa que fica triste quando o filho adulto sai de casa tem outra oportunidade de ser mãe quando um de seus bolinhos ganha vida. Mas logo ela descobre que nada permanece engraçado e pequeno para sempre.

A história de um garoto que vai trabalhar com seu pai e avô pela primeira vez. Em um velho bote, avançando em direção ao mar e sem terra à vista, eles param e esperam. Uma grande surpresa o aguarda quando descobre o peculiar trabalho de sua família.

Dignidade. Postura. Mistério. Não se espera menos do grande mágico Presto. Mas quando ele se esquece de dar comida para o seu coelho, tudo pode acontecer.

Um guarda-chuva azul se apaixonada por um guarda-chuva vermelho, mas uma terrível tempestade acaba separando os dois. As placas, caixas de correio e demais objetos da cidade ganham vida e tentam reunir o casal.