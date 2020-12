Perguntados Aventura tem novos personagem, cenários e desafios, incluindo um tabuleiro ascendente

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2020 | 14:48



Em comemoração ao sétimo ano de lançamento de Perguntados, a desenvolvedora Etermax coloca no mercado Perguntados Aventura – sexto jogo da franquia. O game já está disponível para Android e iOS.

Inspirado no jogo de tabuleiro indiano Moksha Patam, Perguntados Aventura traz novidades, como o tabuleiro ascendente, composto de diferentes degraus em que o jogador deve responder com precisão e agilidade às perguntas de Arte, Entretenimento, Esporte, História, Geografia e Ciências para chegar ao topo antes do adversário. O jogo também tem cenários diferentes e um novo personagem, Milly, com quem a colorida roleta Willy compete para obter as seis coroas que permitem ao vencedor chegar ao topo.

Mais comemoração

Além do novo jogo, para celebrar o sétimo aniversário da série, a Etermax está oferecendo eventos especiais, designs temáticos, descontos, ofertas e surpresas em Perguntados e Perguntados 2. No primeiro caso, os fãs podem acessar a experiência premium do game com pacotes especiais e economia semanal de até 90%. Durante todo o mês, o usuário também pode ganhar recompensas e pontos alimentando o seu pet, e adicionar novos níveis para conquistar acessórios para ele.

Já em Perguntados 2, os jogadores podem comemorar com uma nova roleta temática colecionável, ganhar bônus diários ao entrar no game, e um prêmio no final da semana. No fim de novembro, também serão adicionados à loja virtual do título ofertas e descontos de até 70% na aquisição de itens.

Por sua vez, Perguntados Cars, que combina a adrenalina das corridas de carros ao conhecimento geral, também tem novidades no mês de aniversário da franquia, e traz novos recursos, como as missões para obter pistas e cenários. As competições podem ser disputadas em ambientes como a Lua, a selva e até em Miami, nos Estados Unidos. Também há novidades quando o assunto é carros e personagens.