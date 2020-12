Como mudar o e-mail cadastrado no Instagram

Bianca Bellucci

01/12/2020 | 14:48



Por meio das configurações, o Instagram permite que o usuário mude o e-mail cadastrado em sua conta. A função é de grande ajuda para quem trocou o endereço ao longo dos anos ou quer concentrar as notificações de rede sociais em um único local. Se você se identifica com alguma dessas situações, o 33Giga ensina o procedimento de duas formas: por aplicativo para celular (tutorial feito com iOS, mas similar em Android) e por navegador de internet. Confira!

Aplicativo para celular

1. Acesse sua conta no Instagram. Em seguida, clique em “Editar perfil”.

2. Vá até “Configurações de informações pessoais”.

3. Dê um toque em seu e-mail.

4. Digite o novo endereço e, depois, selecione “Concluir”. Pronto! O Instagram estará com o novo e-mail.

Navegador de internet

1. Abra sua conta no Instagram. Depois, dê um toque em “Editar perfil”.

2. No menu da lateral esquerda, certifique-se de que está na aba “Editar perfil”. Role a tela até encontrar o campo de e-mail. Digite o novo endereço e clique em “Enviar” para confirmar a ação.

