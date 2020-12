FiqueEmCasa é a hashtag mais utilizada no Brasil em 2020

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2020 | 14:48



O isolamento social provocado pela pandemia de covid-19 fez com que os brasileiros buscassem as redes sociais para se informar, conversar com entes queridos e comprar. Por causa desse comportamento, houve grande movimentação nas hashtags. Tanto que a Socialbakers decidiu fazer um levantamento para descobrir as 10 hashtags mais usadas em 2020 no Instagram e no Facebook. Confira!

Hashtags mais usadas por brasileiros no Facebook

1. #fiqueemcasa

2. #diadospais

3. #tbt

4. #diadosnamorados

5. #carnaval

6. #covid19

7. #diadocliente

8. #coronavírus

9. #ficaemcasa

10. #repost

Hashtags mais usadas por brasileiros no Instagram

1. #fiqueemcasa

2. #tbt

3. #diadospais

4. #diadosnamorados

5. #repost

6. #carnaval

7. #quarentena

8. #ficaemcasa

9. #diadasmaes

10. #covid19