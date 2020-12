Veja como ativar o modo escuro no Facebook Messenger

Bianca Bellucci

O modo escuro – também chamado de noturno – é ideal para os internautas que não querem forçar a visão enquanto estão usando as telinhas. Isso porque os layouts escuros tendem a ser mais agradáveis aos olhos. O 33Giga já ensinou a configurar a função no WhatsApp, no Twitter e no Instagram. Agora, é a vez do Facebook Messenger. Abaixo, você confere o passo a passo para a habilitar o recurso em celulares Android e iOS.

Android

1. Abra o Facebook Messenger em seu celular. Em seguida, clique na miniatura da sua foto de perfil, localizada no canto superior esquerdo.

2. Dê um toque em “Modo escuro”.

3. Pronto! A partir desse momento, o aplicativo terá o modo escuro como padrão.

iOS

1. Acesse o Facebook Messenger em seu smartphone. Depois, dê um toque na miniatura da sua foto de perfil, localizada no canto superior esquerdo.

2. Selecione “Modo escuro”.

3. Mude para a opção “Ativado”.

4. Pronto! Agora seu Facebook Messenger está configurado para ter o layout escuro.

