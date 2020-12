7 séries baseadas em histórias reais disponíveis na HBO GO

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2020



É grande o número de produções inspiradas em acontecimentos históricos. Na HBO GO, por exemplo, é possível conferir sete séries e minisséries baseadas em fatos. A seguir, conheça cada uma delas.

Baseada no livro homônimo de Fernando Aramburu, esta série original da HBO Espanha conta a história do País Basco ao longo de três décadas e mostra como pessoas comuns vivem as consequências do terrorismo, ao acompanhar as mudanças sofridas por duas famílias.

Estrelada por Jarred Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson, esta minissérie da HBO narra os acontecimentos em torno do acidente nuclear de 1986. Os cinco episódios apresentam os homens e mulheres que fizeram sacrifícios para salvar a Europa de um desastre inimaginável. Chernobyl recebeu 10 prêmios Emmy e dois Globo de Ouro.

Em 2014, três adolescentes judeus foram assassinados por militantes do Hamas. Dois dias depois, o corpo de um adolescente palestino foi encontrado em Jerusalém. Tanto judeus como árabes ficaram furiosos, muito abalados e decidiram lutar por justiça. Esta série mostra de perto os fatos reais que levaram à guerra de Gaza.

Esta minissérie de 10 episódios, baseada no livro de não ficção mais vendido de Stephen E. Ambrose, conta as vivências da unidade do Exército dos Estados Unidos, conhecida como Easy Company, durante a Segunda Guerra Mundial. Do rigoroso treinamento na Georgia em 1942 até as conquistas notáveis desse grupo de elite que pulou de paraquedas na França na manhã do Dia D, em 1944. Produção de Tom Hanks e Steven Spielberg.

Dos produtores de Band of Brothers, The Pacific é uma minissérie que exibe a rotina da Infantaria da Marinha dos Estados Unidos durante as batalhas contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial.

A ganhadora do Oscar Helen Mirren está à frente desta minissérie da HBO que acompanha os últimos anos de Catarina II da Rússia, a intempestiva monarca que governou o império russo e deixou sua marca no mundo durante o século 18.

Esta minissérie brasileira acompanha a história do visionário inventor que deu forma e tornou realidade o antigo sonho de voar. A vida, a ambição, a glória e a melancolia do gênio da mecânica com alma de poeta é contada nos seis episódios da produção.

