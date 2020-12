10 animes famosos para assistir na Netflix

Bianca Bellucci

01/12/2020 | 14:48



Anime é o tipo de desenhado animado produzido no Japão. No Brasil, nomes como Dragon Ball e Samurai X fizeram grande sucesso entre o público mais jovem. Esses títulos dos anos 1990 e 2000, no entanto, agora podem ser consumidos via streaming de vídeos. A seguir, veja 10 séries para lá de populares entre os brasileiros que estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Com cinco temporadas disponíveis na Netflix, Bleach segue as aventuras de Ichigo Kurosaki que ganha os poderes de um Ceifeiro de Almas. Assim, ele é forçado a assumir o dever de guiar almas boas ao pós-vida e derrotar os monstros espirituais malignos que tentam devorá-las.

Neste clássico da década de 1980, um grupo de guerreiros em armaduras mágicas jura defender a reencarnação da deusa Athena contra as forças malignas e levá-la de volta para casa. Cavaleiros do Zodíaco é dividido em seis temporadas e tem um total de 114 episódios. É possível assistir ao anime completo pela Netflix.

Um estudante japonês encontra um caderno misterioso. Em pouco tempo, ele descobre que o objeto é mágico e poderoso, pois mata todas as pessoas cujos nomes forem escritos em suas páginas. Death Note é uma boa indicação de maratona, uma vez que tem apenas 37 episódios de, em média, 22 minutos. A história completa está disponível na Netflix.

A Netflix disponibiliza a história completa dos irmãos Elric – um total de 51 episódios. Aqui, Edward e Alphonse buscam a pedra Filosofal, com a esperança de restaurar seus corpos que foram destruídos quando eles tentaram usar alquimia para ressuscitar a mãe. Vale destacar que Fullmetal Alchemist: Brotherhood é considerado o melhor anime de todos os tempos pelo IMDb.

Naruto Uzumaki é um jovem ninja que quer ganhar o reconhecimento dos moradores de sua vila, desejando, inclusive, se tornar o líder entre eles. O anime é dividido em duas partes: a primeira acompanha a pré-adolescência do protagonista, enquanto a segunda se passa da adolescência em diante. Na Netflix, apenas a primeira fase está completa. Naruto Shippuden, por sua vez, está disponível até a quinta temporada.

Este anime se passa em uma Tóquio do futuro, 15 anos após um cataclisma global. A história acompanha Shinji Ikari, um adolescente de 14 anos que é recrutado pela obscura organização NERV para pilotar uma biomáquina gigante contra seres monstruosos. Neon Genesis Evangelion é uma série rápida (26 episódios) e está completa na Netflix.

O carismático Monkey D. Luffy, conhecido também como Luffy do Chapéu de Palha, tem o sonho de se tornar o Rei dos Piratas. Para isso, ele sai com uma tripulação em busca de um tesouro escondido – mas terá que enfrentar inimigos com o mesmo objetivo pelo caminho. Na Netflix, estão disponíveis apenas os episódios da saga East Blue, que compreende a primeira fase do anime.

One-Punch Man conta a história de Saitama, um super-herói que tem um soco extremamente poderoso, mas que se entediou com a ausência dos desafios nas suas lutas contra o mal e procura encontrar um oponente digno. Apesar de ser um anime relativamente novo no mercado – a estreia ocorreu em 2015 –, já conquistou uma legião de fãs brasileiros. É possível conferir a primeira temporada na Netflix.

No universo de Pokémon, humanos capturam e treinam monstrinhos para lutarem um contra o outro como um esporte. Indigo League é a primeira temporada do anime, que foi febre entre os jovens brasileiros nos anos 2000. Aqui, Ash Ketchum e seu parceiro Pikachu estão em busca de realizar o sonho do menino: se tornar um Mestre Pokémon.

Tudo muda para o jovem Yugi Muto e seus amigos Joey, Tristan e Téa quando a vida deles passa a girar em torno de um jogo fantástico de cartas. A Netflix disponibiliza apenas as três primeiras temporadas do anime, com um total de 144 episódios.