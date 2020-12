Como esconder a data de nascimento no Facebook?

Marcella Blass

Do 33Giga



01/12/2020 | 14:48



É padrão do Facebook informar no perfil e avisar aos seus amigos a respeito da proximidade do dia do seu aniversário. Contudo, esse recurso pode não agradar a todos, seja pelo desejo de esconder a data ou por preguiça de responder aos “parabéns”. Se esse é o seu caso, no tutorial a seguir, o 33Giga te ensina a ocultar a essa informação na rede social. Confira:

1 – Em seu perfil no Facebook, clique na área Sobre.

2 – Clique no símbolo do lápis ao lado da sua data de nascimento.

3 – Selecione a privacidade da data e do ano do seu nascimento. Para que ninguém tenha acesso à informação, o ideal é configurar a opção como Somente eu.

4 – Para confirmar, clique em Salvar.