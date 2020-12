Por R$ 59 mensais, DirecTV GO leva canais de TV aberta e fechada para o streaming

Da Redação, com assessoria

01/12/2020



A Vrio, empresa especialista em serviços de entretenimento digital na América Latina, anuncia hoje (1) o lançamento no Brasil da DirecTV GO. Serviço diferenciado no mercado, ele une a programação nacional e internacional ao vivo com o conteúdo de streaming. Isso sem a necessidade de um contrato físico e impresso ou serviço de instalação técnica, precisando apenas de conexão à internet.

Na prática, são mais de 90 canais disponíveis. Entre eles, estão: opções de TV aberta (Rede Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!), programação de esportes e campeonatos ao vivo (SporTV, SporTV 2, SporTV 3, ESPN BR, ESPN, ESPN 2, FOX Sports, FOX Sports 2 e BandSports), dedicados ao mundo do cinema (Megapix, TNT, Space, Cinemax, Studio Universal, Paramount Channel, AXN, Universal Channel e Warner Channel), canais infantis (Cartoon Network, Discovery Kids, Gloob, Nickelodeon, Nick Jr., Boomerang, Disney Channel e Nat Geo Kids) e de notícias (GloboNews, CNN Brasil e BandNews). Música, ciência, documentários e entretenimento também estão disponíveis.

O público ainda poderá adicionar conteúdo extra de acordo com as suas preferências, personalizando o serviço com opções como HBO, FOX Premium, Telecine, ESPN Extra, Combate, Premiere e CONMEBOL TV. Os usuários que assinarem a DirecTV GO em dezembro, entretanto, ganham 5 anos de acesso aos canais premium HBO. O serviço está disponível a partir de R$ 59,90 mensais, com período de teste gratuito de sete dias.

A DirecTV GO permite dois acessos simultâneos de até cinco aparelhos diferentes conectados à internet. Entre esses dispositivos estão Chromecast, Amazon Fire TV, AppleTV, Android TV, Roku e Elsys Smarty. A plataforma também estará disponível em smartTVs das marcas Samsung, Sony e Sharp, e nos navegadores da web Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox. Ainda é possível o acesso com smartphones e tablets do tipo Android e iOS.