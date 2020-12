15 séries levinhas para assistir na Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



01/12/2020 | 14:48



Se você está precisando desacelerar, relaxar e dar algumas risadas, o catálogo da Netflix está recheado de produções água com açúcar que são ideais para assistir sem se preocupar. Na lista a seguir, o 33Giga separou 15 séries leves e divertidas para ver depois de um dia difícil. Confira!

Os opostos se atraem quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam mensagens e desafios em um caderno que vão deixando em diferentes pontos de Nova York.

Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz.

Depois de jurar que permaneceria virgem até o casamento, Jane Villanueva fica grávida por um erro médico. Hora de revisar os planos para o futuro…

Depois de morrer, a egocêntrica Eleanor é enviada por engano para o lado bom do Além. Agora, ela está determinada a se tornar uma pessoa melhor para continuar lá.

As aventuras da família Tanner continuam. Agora, DJ divide a casa com sua irmã Stephanie e a amiga Kimmy, que dão uma super força com os três filhos dela.

Quando seu diploma falso é descoberto, o advogado Jeff Winger volta à faculdade e forma um grupo de estudos muito peculiar.

Quando seus maridos pedem o divórcio para se casar um com o outro, a comportada Gracie e a excêntrica Frankie começam uma amizade.

Esta série vencedora do Emmy acompanha a vida de Jay Princhett e sua eclética família enquanto lidam com os desafios da vida contemporânea em Los Angeles.

O brilhante e imaturo detetive Jake Peralta precisa aprender a seguir as regras e trabalhar em equipe quando um capitão exigente assume o comando de seu esquadrão.

Resgatada de um culto apocalíptico, Kimmy se muda para Nova York, onde sua energia e pensamentos positivos colidem com um mundo que ela achava que nem existia mais.

O reality show acompanha os “Cinco Fabulosos”, que usam suas habilidades em cozinha, moda, estética, decoração e cultura para ajudar pessoas a lidar com suas inseguranças e recuperar a autoestima.

Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina.

Após uma tragédia familiar, Julie perdeu a paixão pela música. Até que ela conhece três garotos fantasmagóricos e eles decidem formar uma banda.

Nesta série baseada no livro “Anne de Green Gables”, uma impetuosa órfã é adotada por engano por um casal de irmãos solteirões do interior.

Nesta versão contemporânea da série de livros de Ann M. Martin, cinco amigas se lançam no mundo dos negócios com uma agência de babás.