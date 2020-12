Novo Audi A5 Sportback entra em pré-venda; preços partem de R$ 284.990

Da Redação

A Audi do Brasil inicia em dezembro a pré-venda do novo Audi A5 Sportback. Com visual renovado e mais conteúdo tecnológico, o modelo traz como itens de série controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros LED Matrix, display com tela sensível ao toque e tecnologia de assistência elétrica. O modelo chega ao Brasil em janeiro, em duas versões, a partir de R$ 284.990.

O Audi A5 Sportback conta com a grade frontal Singleframe mais larga e saídas de ventilação acima dela, que foram inspiradas no clássico Audi Sport quattro de 1984. A musculatura no capô o diferencia de outros modelos da marca ao agregar um aspecto de força e esportividade. Na traseira o modelo apresenta mudanças com ponteiras de escape trapezoidais e uma nova assinatura ótica marcada pelas lanternas traseiras de LED com setas dinâmicas.

No interior as linhas horizontais são marcantes – como o novo display sensível ao toque MMI, o centro de controle do sistema operacional. Ele funciona como o ponto focal do painel de instrumentos e está ligeiramente inclinado em direção ao motorista, com experiência semelhante à utilização de um smartphone.

O veículo é equipado com o premiado motor 2.0 TFSI, que desenvolve 190 cv de potência em torque de 320 Nm, e transmissão S Tronic de dupla-embreagem e sete velocidades, que oferece rápida troca de marchas e faz o conjunto acelerar de 0-100 km/h em 7,3 segundos.

O modelo conta ainda com o eficiente sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts. Com ele, o veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O sistema start-stop começa a funcionar em 22 km/h.

Disponível em nove cores e três combinações diferentes de interior, o novo Audi A5 Sportback aviso de saída de faixa e volante esportivo multifuncional com shift paddles e base aplanada como itens de série. O veículo será comercializado em duas versões. No período de pré-venda, clientes que adquirirem o novo Audi A5 Sportback terão supervalorização em seu veículo – de acordo com a montadora.