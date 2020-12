Maria Rita pede recomendações no Twitter e acaba recebendo resposta engraçada

01/12/2020 | 13:11



A internet não perdoa nunca e, vez ou outra, famosos viram memes que ganham grande repercussão! Maria Rita usou seu Twitter para pedir uma informação e acabou virando piada na rede social. Tudo começou quando a cantora perguntou:

Alguém sabe me dizer se existe no Rio de Janeiro alguma empresa que venda os itens fracionados de uma refeição completa? Tipo, quero um macarrão com um molho específico. Ao invés de comprar a refeição do restaurante, eu compro os ingredientes pra fazer. Existe isso?

Algumas internautas então responderam que se tratava de algo simples: Supermercado! Para uma delas, ela explicou o que queria:

Não garota! Seria tipo um cardápio só que ao invés da refeição chegar já pronta, vem os ingredientes SEPARADOS pra você cozinhar, entende? Vira e mexe eu pego as receita aqui em casa e SEMPRE está faltando alguma coisa...

Eita, será que ela conseguiu encontrar o que queria ou precisou realmente ir no mercado?