Michel Teló revela que quase não foi em evento onde conheceu Thaís Fersoza: Naquele momento tudo mudou

01/12/2020 | 13:11



Com dois filhos fofos e sempre muito apaixonados, Michel Teló e Thais Fersoza formam um dos pares mais queridos do mundo das celebridades. Porém, por pouco, eles não teriam nem se conhecido!

Em publicação em seu Instagram, o cantor dividiu com os seguidores sua história de amor com a atriz, relembrando a primeira foto que tiraram juntos, nos camarotes dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de 2012, no Rio de Janeiro:

O dia que senti esse cheiro e me apaixonei. O dia que a gente se viu pela primeira vez. Esse foi o momento que tudo iria mudar. Quem diria né?

Em seguida, ele contou que na época, estava trabalhando bastante por conta de seu hit Ai se eu te pego, que estava bombando não só no Brasil mas também na Europa. Por isso, quase desistiu de ir para o evento na Sapucaí, onde conheceria sua futura esposa:

Um dia no carnaval, me convidaram para um camarote no Rio de Janeiro. Porém estava muito desgastado com a rotina que vivia e quase não fui. Eram duas horas da manhã, depois de um show no interior de São Paulo, cheguei na Sapucaí. No meio de idas e vindas de milhares de pessoas, literalmente esbarrei no amor da minha vida. Essa foto é a nossa primeira juntos. Naquele momento tudo mudou.

O técnico do The Voice Brasil ainda revelou como foram as primeiras conversas e o início do romance:

Na festa mesmo não conseguimos conversar muito, mas passou um tempo e mandei aquele Oi! por DM (risos). Pouco tempo depois, fui fazer uma turnê na Europa. Mas isso não foi nenhuma barreira para nós dois. Quanto tempo passamos em vídeochamadas falando sobre a vida! Assim que coloquei o pé no Brasil, o primeiro que fiz foi procurar aquela mulher que já tinha tomado meu coração.

No fim, ele se declarou:

De lá para cá são oito anos de muito amor, felicidade, cumplicidade, alegria, luta, desafios, perrengues, as dificuldades, só a gente sabe o que a gente passa...que a gente continue se escolhendo todos os dias, mesmo nos dias não tão bons.