Natal em Monte Verde: confira 3 boas opções de hospedagem

01/12/2020 | 11:18



O clima serrano de Monte Verde (MG) é perfeito para quem quer celebrar as festas de final de ano em alto estilo. Em 20 de novembro, o distrito deu início ao evento Natal Cultural nas Montanhas: Uma História em Bauer, que se estende até 3 de janeiro de 2021.

Inspirada na pintura Bauernmalerei, original da Alemanha, a temporada natalina tem atrações como Despertar das Luzes, Caravana Encantada, Floresta de Natal, Cabana do Noel e Caminho dos Pinheiros. Além disso, a Avenida Monte Verde, assim como portal de entrada e outros importantes pontos do distrito estão decorados com enfeites belíssimos.

Onde ficar?

Villa Coração Guest House

Para quem busca uma hospedagem intimista, com foco na vivência em família, em uma casa com todo o conforto e uma vista exuberante para as típicas araucárias, a dica é a Villa Coração Guest House. No alto da colina, a imponente casa oferece estrutura de sala de estar com lareira, de leitura e de jantar – onde é servido um farto café da manhã -, capela e apenas nove suítes.

A pouco mais de um quilômetro do centrinho de Monte Verde, a guest house tem boa localização para as famílias que buscam tranquilidade e exclusividade. Além disso, está próxima ao Parque Oschin, uma reserva florestal particular que conta com diversos atrativos e, neste Natal, terá programação especial com direito a Papai Noel radical, Show de Luzes e Bosque Iluminado.

Pousada Pedras e Sonhos

Ideal para casais, a pousada conta com apenas sete chalés e está cercada por uma grande mata nativa. O café da manhã, um dos grandes diferenciais do local, pode ser tomado das 8h30 às 11h e possui mais de 30 itens. A Pedras e Sonhos tem uma das melhores avaliações dos empreendimentos de Monte Verde e está próxima ao Parque Oschin, entre outros importantes pontos turísticos do destino.

Pousada Jardim da Mantiqueira

Próxima da Avenida Monte Verde, onde estão reunidos os principais atrativos de Natal, assim como bares e restaurantes locais, a pousada Jardim da Mantiqueira conta com quatorze chalés (alguns equipados com hidromassagem) e vista para um exuberante bosque de araucárias. Ideal para famílias e casais, o local também tem um boulevard com fonte e café da manhã totalmente artesanal.