Em A Fazenda 12, Lipe Ribeiro protagoniza nude acidental e namorada comemora: Pode mostrar mais que a saudade tá grande aqui

01/12/2020 | 11:10



A lista de peões que mostraram demais em A Fazenda 12 não para de crescer! O mais novo competidor que deu o que falar na web pelo descuido foi Lipe Ribeiro, que na noite da última segunda-feira, dia 30, acabou protagonizando um nude.

O peão, que está na baia, estava trocando de roupa após tomar banho na área externa. Com uma toalha amarrada na cintura, ele tirou a sunga, mas, na hora de colocar a cueca, acabou deixando os atributos à mostra - e nem parece ter percebido o que aconteceu! A câmera do Playplus, que transmite a rotina do reality 24 horas por dia, logo trocou de cena, mas os internautas foram mais rápidos e passaram a repercutir o assunto.

E se engana quem pensou que a namorada do ex-De Férias Com O Ex veria problema na situação! Yá Burihan brincou com o ocorrido no Twitter, entregando que as conversas entre os dois pelo Whatsapp tem conteúdo muito mais comprometedor do que o rápido nude no reality. Além disso, Burihan negou que se sentiu incomodada com a repercussão, e ainda fez campanha para que o namorado repetisse o feito.

Internautas se emocionam com Jojo

Mas não foi só esse assunto que deu o que falar entre os internautas na última segunda. Como de costume, a prova de fogo que ocorreu no domingo foi exibida na mesma data, e os internautas se comoveram com a situação de Jojo Todynho, que chorou e desistiu da prova por conta de seu medo de altura.

Na transmissão, foi possível ver que a funkeira estava abalada ao renunciar o direito de participar da prova de fogo e, de volta à sede, os demais peões consolaram a competidora, que desabafou:

- Eu tentei, eu juro que tentei, mas fiquei com medo de cair, por isso desisti. Estou morrendo de vergonha.

Já nas redes sociais, o termo Jojo chegou a aparecer entre os dez assuntos mais comentados do Twitter, com diversos internautas se solidarizando com a situação.

Retorno dos ex-fazendeiros

E a 12ª edição do reality ainda promete muito mais emoções tanto para os peões quanto para o público! De acordo com a colunista Patrícia Kogut, todos os eliminados da edição irão retornar para o programa a tempo da final, e irão participar de uma série de atividades: uma prova valendo prêmios, uma dinâmica na qual recordarão a temporada, a última festa e, é claro, a própria final.

Nesse ponto, os três finalistas da temporada já estarão definidos. A final ainda promete uma retrospectiva da edição, além de uma exibição especial do quadro Vale a pena ver direito, apresentado por Marcos Mion, e o Sofazenda com a presença de Carioca. A colunista ainda afirma que a direção do programa pretende restringir as informações levadas de fora pelos ex-fazendeiros aos peões finalistas.

Já estão fora da competição Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes, Lucas Cartolouco, Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Victória Villarim, Juliano Ceglia, Lucas Selfie, MC Mirella e Raissa Barbosa. Kogut também informou que todos serão submetidos a novos testes da Covid-19, e ficarão confinados separadamente em um hotel dez dias antes do retorno à sede.