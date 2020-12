Após internação às pressas, Claudia Rodrigues está consciente e fará bateria de exames

01/12/2020 | 11:10



Claudia Rodrigues foi novamente internada no hospital Albert Einstein após ter um surto e passar muito mal. Agora, segundo informações da empresária da atriz, Adriane Bonato, Claudia segue internada e nesta terça-feira, dia 1º, deve realizar mais exames:

Claudia Rodrigues está internada no Einstein, e segue o dia hoje fazendo uma bateria de exames. Claudia, receberá ainda pela manhã a terceira dose da medicação que vem dos EUA, que seria administrada em janeiro quando completaria o ciclo de seis meses, mas será adiantado. Ela fará o último exame no final da tarde e só depois dos resultados de todos exames, teremos como dizer com precisão como está a saúde dela. Está consciente e no quarto e não na UTI como noticiaram, diz o comunicado enviado à imprensa.

Um dia antes da internação, a humorista parecia bem e foi até mesmo votar com a ajuda de um andador. Diagnosticada com esclerose múltipla desde 2000, a atriz constantemente fala sobre o assunto e dá detalhes sobre seu tratamento.